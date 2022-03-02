Почему в небе над Каспием резко увеличилось количество самолетов

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В соцсетях активно обсуждают тему неба над Каспием из-за увеличения числа самолетов. Это связано с геополитической ситуацией в мире. Однако, несмотря на резкое увеличение числа транзитных рейсов через Казахстан, региональные аэропорты работают в штатном режиме, передает КТК.

Как уверяют корреспонденты телеканала, диспетчеры справляются с непривычным для них потоком. Специалисты считают, что поводов для тревоги нет.

"Подписчики все видели фотографии. Это не значит, что каждое воздушное судно садится в аэропорту Актау, они только пролетают над нами.

А в части работы аэропорта Актау больших изменений нет, но мы ожидаем, что авиакомпании будут запрашиваться на технические посадки. Мы называем это "техстоп". Это – дозаправка и дальше следование по маршруту", - заявила и. о. гендиректора Международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева.

Небо над Каспийским морем стало предметом обсуждения в Сети. Отмечается, что накануне утром воздушное пространство над Мангистау напоминало хаотичное движение десятков иностранных бортов.

В аэропорту Актау подтвердили, что в эти дни над регионом самолетов действительно стало в три раза больше. Тем не менее, по словам специалистов, это никак не отразилось на работе самого аэропорта.

Увеличение трафика связано с полным закрытием воздушного пространства над Украиной и частичным закрытием над Россией. Теперь международные авиакомпании ищут другие транзитные коридоры - полеты над Каспием являются одним из вариантов решения данной проблемы.

Актюбинское небо теперь тоже особо востребовано, однако и здесь не наблюдается никакого ажиотажа. А местный аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбек Кайер утверждает, что прием самолетов не мешает работе воздушной гавани.

Источник: КТК

Ранее в МИИР РК пояснили, что в связи с закрытием воздушных пространств большая часть транзитных полетов из Европы в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Персидского залива теперь выполняется через коридоры южной части Европы. Часть потока воздушного движения перенаправлена с Черноморского региона на территорию Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958763-pochemu-v-nebe-nad-kaspiem-rezko-uvelichilos-kolichestvo-samoletov/