Более 1 млн долларов пытались вывезти из Казахстана в январе этого года

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При пересечении государственной границы важно помнить о том, что определенные суммы наличных денег необходимо задекларировать. В противном случае можно получить административное наказание. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

При пересечении границ Евразийского экономического союза важно соблюдать таможенные правила. Они относятся не только к большим партиям грузов, но и к физическим лицам, их багажу и ручной клади.

Касается это и вопросов провоза наличных средств.

Так, казахстанцы и иностранные граждане за весь 2021 год пытались незаконно вывезти из страны более 200 млн тенге наличных денег через столичный аэропорт. Это примерно равно 474 тысячам долларов США по актуальному курсу.

А за один только январь текущего года сумма незадекларированных средств, вывозимых из Казахстана в нескольких таможенных пунктах, превысила 1 млн долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов РК.

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Штрафы за нарушение и допустимые суммы

Всего в январе 2022 года было выявлено 48 фактов нарушений правил перевозки наличных денег. Общая сумма выявленных средств составила 1 086 618 долларов США.

А сумма штрафов, выписанных по 47 случаям нарушений, достигла 1 439 610 тенге.

Напомним, что казахстанцы могут вывезти из страны любую сумму денег. Но при этом они обязаны задекларировать наличные средства (включая дорожные чеки), если их стоимость превышает 10 000 долларов США.

За нарушение грозит штраф в размере 10 МРП, или 30 630 тенге, согласно 551-й статье КРКобАП.

А если сумма денег, ввозимых или вывозимых на территорию ЕАЭС, превысит отметку в 100 000 долларов США (около 43 млн тенге), то необходимо также иметь с собой документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Это могут быть:

банковские чеки о снятии денег со счета или договор о выдаче займа;

справки, договоры о гражданско-правовых сделках – о продаже имущества, дарении, наследовании и так далее.

Также следует помнить, что в некоторых случаях казахстанцы могут получить штраф за пересечение границы с ювелирными изделиями. Поэтому важно заранее узнать таможенные правила, чтобы не столкнуться с наказанием.

Ранее президент РК высказался о необходимости вернуть на родину незаконно ввезенные деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1956709-bolee-1-mln-dollarov-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-yanvare-etogo-goda/