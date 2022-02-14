Льготное автокредитование в Казахстане: на какой стадии находится новая программа

Иллюстративное фото: Freepik

В Казахстане было предложено перезапустить программу льготного автокредитования для казахстанцев из средств, которые были аккумулированы на счетах ТОО "Оператор РОП". И сейчас эта программа находится в стадии разработки. Какие варианты автокредитования обсуждаются на сегодняшний день, читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК уточнили сведения о ходе разработки новых программ льготного автокредитования.

Уточнения потребовались ввиду сложившегося ошибочного мнения у граждан о том, что новая программа льготного автокредитования уже сформирована и скоро будет запущена.

Проекты новых программ льготного автокредитования сейчас находятся на стадии обсуждения.

Рассматривается два варианта льготных автокредитов

Как сообщил пресс-секретарь министра индустрии и инфраструктурного развития, сейчас уполномоченными госорганами рассматриваются 2 варианта новых программ льготного автокредитования.

В первом варианте на льготное автокредитование предлагается направить 150 млрд тенге, с разбивкой на 4 года (на первый год – 30 млрд). Условия кредитования предлагается оставить такими же, как у старых программ, запущенных с 2015 года.

Напомним, что льготное кредитование предусматривает номинальную годовую ставку не более 4% годовых. Эффективная же ставка, которая включает различные комиссии, не должна превышать 7,5%. А стоимость автомобиля может быть не более 15 миллионов тенге, максимальный срок кредитования составляет 7 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет от 10%, хотя в некоторых банках может быть и от 5%, и даже от нуля.

Второй предлагаемый вариант включает идею о кредитовании социально-уязвимых слоев населения без первоначального взноса. На нее предлагается выделить около 100 млрд тенге из средств, аккумулированных компанией «Оператор РОП» (организация сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и утилизация отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции).

Обсуждается предложение о снижении лимита кредитования по программам до 7 млн тенге «в одни руки». Но насколько эта идея будет экономически выгодна и целесообразна, также еще уточняется.

Оба варианта программ находятся на стадии обсуждения. Поэтому говорить о готовых решениях и намерениях пока рано.

«Напомню, запустить новую программу льготного автокредитования планируется в течение 2022 года, после того, как какой-либо вариант проекта программы будет согласован, одобрен, принят и оформлен в соответствии со всеми полагающимися процедурами», - заключил Жанжигит Омархан, пресс-секретарь МИИР РК.

Напомним, что Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» поддерживает льготное автокредитование, но считает, что оно должно охватывать все официально продаваемые марки машин, вне зависимости от того, где они производятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1955958-lgotnoe-avtokreditovanie-v-kazahstane-na-kakoy-stadii-nahoditsya-novaya-programma/