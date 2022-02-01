Как менялась стоимость мяса и сколько оно сейчас стоит в Казахстане

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За прошлый год цены на мясо поменялись не столь значительно, чем годом ранее. Какие цены на мясо и птицу сложились в январе текущего года в разных городах Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты мониторингового агентства EnergyProm, мясо в стране подорожало в среднем на 9% за год.

По итогам января 2022 года средняя розничная цена на мясо по стране составила:

говядина с костями — 2 236 тенге за килограмм,

за килограмм, баранина — 2 418 тенге за килограмм,

за килограмм, конина — 2 603 тенге за килограмм,

за килограмм, куры — 1 075 тенге за килограмм,

за килограмм, свинина — 1 855 тенге за килограмм.

Инфографика: Energyprom

В каких регионах самое дорогое мясо

Дороже всего разные сорта мяса стоят в Нур-Султане и Алматы. В столице все виды мяса, кроме свинины, самые дорогие по стране (говядина - 2 506 тенге, баранина - 2 987 тенге, конина - 3 015 тенге, курица - 1 208 тенге).

В Алматы также высокие цены на все виды мяса (говядина - 2 325 тенге, баранина - 2 920 тенге, свинина - 2 060 тенге, конина - 2 939 тенге). Только цены на кур остаются в пределах средних по стране - 1 063 тенге.

В Усть-Каменогорске за говядину с костями платят дороже, чем в Алматы - 2 328 тенге. В Караганде цены на баранину и конину выше средних по стране - 2 792 тенге и 2 795 тенге соответственно.

В Актау средние цены на кур и свинину также превышают средние показатели по стране - 1 221 тенге и 2 080 тенге, соответственно. В Таразе высокая стоимость свинины - 1 942 тенге, а в Атырау достаточно дорогое мясо кур - 1 200 тенге.

А самая низкая средняя стоимость говядины с костями была зафиксирована в Актобе (1 899 тенге), баранины с костями и конины - в Уральске (1 818 тенге и 2 162 тенге соответственно), свинины - в Нур-Султане (1 587 тенге), а курицы - в Семее (881 тенге в среднем за килограмм).

Инфографика: Energyprom

При этом, например, в алматинском акимате сообщили, что запустили "мясные лавки", где можно приобрести грудинно-лопаточную часть говядины на 13,5% ниже средней цены по городу. Однако мясо по такой цене реализуется очень быстро, и после обеда его уже не найти.

Также отметим, что по поручению главы государства в части сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары акиматами областей предпринимаются разнообразные меры для выполнения этого поручения.

Индекс потребительских цен на мясо и птицу за 2021 год

По итогам 2021 года стоимость мяса и птицы выросла на 8,6% по сравнению с ценами в 2020 году, когда рост цен в секторе составлял 12,7%.

Напомним, что мировые цены на мясо и птицу с октября 2020 года и до февраля 2021 года падали, а с марта начался их активный рост. Самый высокий годовой рост мировых цен наблюдался в июле, составив 14,1%.

В целом за 2021 год стоимость мяса за год выросла сразу на 14% в Мангистауской области. В Шымкенте и Туркестанской области оно подорожало в среднем на 11,8% и 11,3% соответственно.

В Алматы и столице мясо и птица подорожали на 8% и 8,2% соответственно.

Наименьший рост цен был отмечен в Кызылординской (5,4%), Северо-Казахстанской (5,6%) и Костанайской (5,9%) областях.

Инфографика: Energyprom

Напомним, что индекс потребительских цен в декабре 2021 года по сравнению с прошлым годом составил 108,4%. Цены на продовольственные товары повысились на 9,9%, на непродовольственные товары выросли на 8,5,%, а платные услуги подорожали на 6,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1954032-kak-menyalas-stoimost-myasa-i-skolko-ono-seychas-stoit-v-kazahstane/