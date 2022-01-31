Женщины более "рациональны" в вопросах взяток, считают аналитики

Коррупция – это явление, которое наносит существенный экономический вред не только бюджету государства, но и качеству жизни населения. О том, с чем связаны размеры взяток и какие наказания получают нарушители закона, читайте в материале NUR.KZ.
Борьба с коррупцией – один из наиболее серьезных вызовов для любого государства.
Особенно важным в этом деле является изучение портрета нарушителей и характеристик иных социальных факторов, приводящих к коррупционным рискам.
Подобное исследование провели аналитики AERC, которые изучили базу вынесенных судебных решений в сфере взяток в Казахстане.
Напомним, ранее в Антикоре сообщали, что казахстанцев намеренно подталкивают к коррупции, создавая различные барьеры.
Разница между коррупционерами-мужчинами и женщинами
Согласно данным исследования, портреты типичного взяткодателя и взяткополучателя почти идентичны по возрастному, гражданскому и другим признакам.
Отличие в том, что принимающие взятку лица в среднем оказываются более образованными, чем те, кто взятку предлагает. Также взяточники-получатели чаще состоят в браке, чем взяткодатели.
Что касается гендерных различий, то выяснилось, что женщины проявляют большую "рациональность". А именно – требуют больший размер взятки и сами предлагают меньшую сумму, чем мужчины.
"Это может быть объяснено природной склонностью женщин избегать риска – при принятии решения по получению взятки требуют большее вознаграждение. В случае дачи взятки они не любят платить больше мужчин", – указывается в итогах исследования.
Так, в среднем женщины получают взятку в размере 100 тыс. тенге против 80 тыс. тенге у мужчин. При этом медианный срок лишения свободы у мужчин больше, чем у женщин.
Напомним, что наказание можно получить даже за "дешевые" подарки.
Что влияет на размер наказания за взятки
Основными факторами в уровне строгости наказания оказались: размер взятки, наличие высшего образования осужденного и преступление в составе группы лиц.
То есть, чем больше взятка, тем строже приговор. Соответственно, преступление, совершенное группой лиц, также является причиной более строгого наказания.
Но также была замечена разница в поведении мужчин и женщин судей при вынесении приговора участникам коррупционных дел.
Например, судьи обоих полов проявляют "рыцарство" в отношении женщин- правонарушительниц при вынесении решения о лишении свободы.
Однако при назначении штрафа за взятки женщины-судьи присуждают женщинам-взяткополучателям большие суммы наказания, чем мужчинам.
Данные исследования могут быть полезны для расчета коррупционных рисков и понимания того, как действуют нарушители закона. Это также может помочь уполномоченным органам улучшить способы борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях, вовлекая в процесс население страны.
Напомним, что казахстанцы могут получить вознаграждение за сообщение о коррупционных правонарушениях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1953517-zhenschiny-bolee-ratsionalny-v-voprosah-vzyatki-schitayut-analitiki/