Женщины более "рациональны" в вопросах взяток, считают аналитики

Иллюстративное фото: freepik.com

Коррупция – это явление, которое наносит существенный экономический вред не только бюджету государства, но и качеству жизни населения. О том, с чем связаны размеры взяток и какие наказания получают нарушители закона, читайте в материале NUR.KZ.

Борьба с коррупцией – один из наиболее серьезных вызовов для любого государства.

Особенно важным в этом деле является изучение портрета нарушителей и характеристик иных социальных факторов, приводящих к коррупционным рискам.

Подобное исследование провели аналитики AERC, которые изучили базу вынесенных судебных решений в сфере взяток в Казахстане.

Напомним, ранее в Антикоре сообщали, что казахстанцев намеренно подталкивают к коррупции, создавая различные барьеры.

Разница между коррупционерами-мужчинами и женщинами

Согласно данным исследования, портреты типичного взяткодателя и взяткополучателя почти идентичны по возрастному, гражданскому и другим признакам.

Отличие в том, что принимающие взятку лица в среднем оказываются более образованными, чем те, кто взятку предлагает. Также взяточники-получатели чаще состоят в браке, чем взяткодатели.

Иллюстративное фото: freepik / master1305

Что касается гендерных различий, то выяснилось, что женщины проявляют большую "рациональность". А именно – требуют больший размер взятки и сами предлагают меньшую сумму, чем мужчины.

"Это может быть объяснено природной склонностью женщин избегать риска – при принятии решения по получению взятки требуют большее вознаграждение. В случае дачи взятки они не любят платить больше мужчин", – указывается в итогах исследования.

Так, в среднем женщины получают взятку в размере 100 тыс. тенге против 80 тыс. тенге у мужчин. При этом медианный срок лишения свободы у мужчин больше, чем у женщин.

Напомним, что наказание можно получить даже за "дешевые" подарки.

Что влияет на размер наказания за взятки

Основными факторами в уровне строгости наказания оказались: размер взятки, наличие высшего образования осужденного и преступление в составе группы лиц.

То есть, чем больше взятка, тем строже приговор. Соответственно, преступление, совершенное группой лиц, также является причиной более строгого наказания.

Иллюстративное фото: freepik.com

Но также была замечена разница в поведении мужчин и женщин судей при вынесении приговора участникам коррупционных дел.

Например, судьи обоих полов проявляют "рыцарство" в отношении женщин- правонарушительниц при вынесении решения о лишении свободы.

Однако при назначении штрафа за взятки женщины-судьи присуждают женщинам-взяткополучателям большие суммы наказания, чем мужчинам.

Данные исследования могут быть полезны для расчета коррупционных рисков и понимания того, как действуют нарушители закона. Это также может помочь уполномоченным органам улучшить способы борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях, вовлекая в процесс население страны.

Напомним, что казахстанцы могут получить вознаграждение за сообщение о коррупционных правонарушениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1953517-zhenschiny-bolee-ratsionalny-v-voprosah-vzyatki-schitayut-analitiki/