Предпринимательство среди женщин увеличивается в Казахстане

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В Казахстане растет количество компаний, где собственницами являются молодые женщины. В каких сферах находятся их бизнес-интересы, читайте в материале NUR.KZ.

По материалам мониторингового агентства Finprom, на 1 октября текущего года в стране зарегистрировано 10 200 юридических лиц, собственниками которых являются женщины до 29 лет.

Эта тенденция неуклонно растет. По сравнению с 2020 годом, их количество увеличилось на 14,5%.

Инфографика: Finprom.kz

Рейтинг роста количества предпринимательниц по городам

Лидирует по числу женских предпринимателей три города страны. Большая часть компаний, которыми управляют молодые женщины, находится в городе Алматы. Здесь их количество увеличилось за год на 14,5% и составило 2 400 юридических лиц.

Следующим городом, где женщины активно открывают бизнес является наша столица - 2 000 компаний, количество которых выросло на 10,1% по сравнению с началом октября прошлого года.

В Шымкенте насчитывается всего 650 компаний, где владелицами являются молодые женщины, но прирост их за год здесь составляет 23,1%.

Основное месторасположение "женских" компаний

Большая часть открытых компаний - действующая, это 83% или 8 500 юридических лиц на 1 октября 2021 года, что по отношению к этому же периоду 2020 года составляет прирост на 14,2%.

Действующие юридические лица в основном находятся в городской местности - 7 600 компаний (+12,8% за год), в сельской местности - 853 компании (+28,1% за год).

В разрезе областей больше всего предпринимательниц располагаются в Карагандинской (517) и Алматинской областях (469), а меньше всего их привлекает Западно-Казахстанская (104) и Северо-Казахстанская области (70).

Сферы предпринимательского интереса молодых женщин

Особый интерес для предпринимательниц, согласно статистическим данным, представляет торговля, оптовая и розничная, и, что удивительно, ремонт автомобилей. На эти сферы женского предпринимательства пришлось 3 000 компаний, в годовом выражении рост которых составил 11,7%.

Высок показатель бизнес-интереса женщин к строительству, на эту категорию пришлось 984 компании, в сравнении с прошлым годом их количество увеличилось на 5,5%.

Сфера образования находится в тройке лидеров среди женского предпринимательства - 612 действующих юридических лиц на 1 октября 2021 года, что составляет довольно высокий прирост за год - 21,4%.

Рост молодых предпринимательниц произошел в таких сферах, как профессиональная, научная и техническая деятельность, предоставление услуг по проживанию и питанию, здравоохранение и социальное обслуживание, сельское и рыбное хозяйство, в сфере недвижимого имущества и других.

Инфографика: Finprom.kz

Рост женского предпринимательства связан в том числе с поддерживающими мерами от государства. В некоторых регионах, например, открываются центры развития женского предпринимательства, где можно получить консультацию и методическую помощь по открытию и ведению бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1945423-predprinimatelstvo-sredi-zhenschin-uvelichivaetsya-v-kazahstane/