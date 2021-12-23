Мобильные платежи и рассрочка налогов: какие изменения внесли в Налоговый кодекс Казахстана

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Начиная с 2022 года в налоговом законодательстве страны произойдут серьезные изменения. Как они отразятся на обычных гражданах, читайте в материале NUR.KZ.

Разъяснения по вопросам изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК, внесенных законом от 20 декабря 2021 года, предоставили специалисты департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Рассмотрим изменения, которые касаются непосредственно физических лиц.

Введено понятие «налоговое мобильное приложение»

С 1 января 2022 года вводится понятие «налоговое мобильное приложение», с помощью которого физическим лицам будут предоставляться сведения о суммах налоговых обязательств на имущество, по земельному налогу и налогу на транспортные средства.

Также в мобильном приложении можно будет узнать об имеющейся сумме налоговой задолженности. А сама система будет регулярно присылать пользователям уведомления о суммах налогов.

Введено понятие "мобильный платеж"

С начала следующего года к денежным расчетам будут отнесены и расчеты с использованием мобильных платежей.

Предприниматели при приеме безналичных платежей должны будут использовать банковский счет, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Между тем, в Министерстве финансов РК добавили, что понятия "мобильный перевод" и "мобильный платеж" разделены для корректности отражения доходов предпринимателей. В частности, мобильный платеж осуществляется за оплату товаров и услуг.

В данном случае не предполагается появление новых налогов. Эта мера направлена лишь на исполнение бизнесом своих налоговых обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

Предприниматели, как и прежде, должны будут выдавать кассовый чек потребителю после получения мобильного платежа.

Данные изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года.

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Банки будут обязаны предоставлять дополнительные сведения о клиентах

Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, будут передавать уполномоченному органу сведения о физических лицах, не состоящих на регистрационном учете в качестве ИП или лица, занимающегося частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям.

Напомним, что данная поправка будет внедряться постепенно вместе с всеобщим декларированием доходов. То есть, физических лиц она затронет лишь с 2025 года.

Продление срока рассрочки по уплате налогов

Поправки также предусматривают с начала 2022 года предоставление рассрочки по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимого имущества налогоплательщика, третьего лица или под банковскую гарантию.

При этом заложенное имущество не может являться единственным жильем физического лица.

Будет ограничен список самозанятых

Также с 1 января 2023 года, согласно подпункту 3 статьи 774 Налогового кодекса, плательщиками единого совокупного платежа больше не смогут признаваться лица, осуществляющие такую деятельность, как:

консультационные и маркетинговые услуги;

деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;

финансовую, страховую деятельность и посредническую деятельность страхового брокера и страхового агента;

деятельность в области права, юстиции и правосудия;

услуги на основании агентских договоров (соглашений).

Напомним, что ранее в Минфине сообщали, что обычные денежные переводы между казахстанцами-физлицами также не будут облагаться налогами. При этом стоит помнить, что перевод, совершенный по ошибке, очень сложно отменить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1948070-mobilnye-platezhi-i-rassrochka-nalogov-kakie-izmeneniya-vnesli-v-nalogovyy-kodeks-kazahstana/