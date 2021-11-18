Доверяют ли казахстанцы скидкам в "Черную пятницу"

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Черная пятница – это специальная акция со скидками, которая проводится ежегодно во многих странах. О том, как казахстанцы планируют воспользоваться этой возможностью в 2021 году и на сколько доверяют скидкам, читайте в материале Нурфин.

Акция "Черная пятница" берет свое начало в США. Она проводится сразу после праздника Дня благодарения (четвертый четверг ноября).

Обычно скидки выпадают на период с 23 по 29 ноября, и с этого дня начинается сезон распродаж.

В остальном мире дата акции также может проводиться в другие дни с аналогичным названием.

Суть "Черной пятницы" – предоставление скидок в размере от 50 до 80%. В 2021 году она выпадает на 26 ноября.

Однако не все опрошенные казахстанцы согласны с прозрачностью акции и готовы делать покупки. Об этом сообщает сайт Picodi.com.

Сколько казахстанцев будут участвовать в "Черной пятнице". Источник: Picodi

Что хотят купить казахстанцы

Согласно проведенному Picodi опросу, 51% респондентов планируют закупиться в день "Черной пятницы". Обдумывают участие еще 31% опрошенных, а отказались от покупок 18%.

Главная причина, которая могла бы сподвигнуть казахстанцев участвовать в акции – скидка на необходимый им товар (43%).

Также наличие более высоких скидок, чем обычно, могло бы привлечь еще 31% респондентов.

Большая часть желающих купить вещи по скидке ответили, что в первую очередь хотят приобрести обувь или одежду – 57%.

Что хотят купить казахстанцы во время "Черной пятницы". Источник: Picodi

На втором месте по приоритету оказались бытовая техника и электроника – 45% голосов.

Третью строчку интересов заняли косметика и парфюмерия – 24%.

При этом в среднем казахстанцы готовы потратить до 37 500 тенге на распродаже в 2021 году. Для сравнения, в 2020 году эта сумма была равна 34 000 тенге.

Интерес и доверие к акции в Казахстане

В предыдущие годы, кроме кризисного 2020, интерес к "Черной пятнице" в Казахстане только возрастал.

Однако из-за пандемии количество поисковых запросов на тему акции снизилось на 37%. А участие приняли лишь 50% опрошенных казахстанцев.

В 2021 году отношение опрошенного населения к "Черной пятнице" в Казахстане остается скорее оптимистичным, чем негативным.

Мнения о прозрачности скидок во время "Черной пятницы". Источник: Picodi

Из числа доверяющих покупателей 30% считают это лучшей распродажей, а 34% – что акция предлагает более выгодные условия.

Еще 25% указывают на возможность купить дорогой товар с большой скидкой.

Однако имеются и противоположные мнения:

31% опрошенных считают, что перед акцией цены в магазинах повышаются, чтобы с учетом скидок стоимость товара осталась такой же, как до этого;

21% считают, что скидки во время "Черной пятницы" направлены на продажу залежавшегося и неинтересного товара;

24% отметили, что размеры скидок в этот день не сильно отличаются от других акций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1942719-doveryayut-li-kazahstantsy-skidkam-v-chernuyu-pyatnitsu/