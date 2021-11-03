80,8 млрд тенге вложений в казахстанский туризм оказались неэффективными, считают аналитики

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Развитие туризма является одним из важных направлений для развития экономики Казахстана. Почти каждый год принимаются различные меры по развитию данного сектора. Однако не все ожидаемые показатели были достигнуты. Подробнее читайте в материале Нурфин.

За январь-сентябрь 2021 года в развитие сферы туризма в 16 из 17 регионов Казахстана в общей сложности было вложено 86 млрд тенге.

А отдельно на одну только Туркестанскую область было выделено 80,8 млрд тенге. То есть объем капиталовложений в регион почти равен общим показателям по остальной территории страны, включая курортные зоны.

Развитие области началось несколько лет назад. Так, если в 2019 году на развитие сферы туризма, культуры, искусства этого края выделялось менее 8 млрд тенге, то в 2020 году – 125,3 млрд тенге.

В целом особенности историко-культурного наследия региона открывают хорошие перспективы развития Туркестанской области.

Однако, как сообщают аналитики Finprom.kz, вложенные средства не оправдывают возложенных надежд.

Объемы капиталовложений в туризм в регионах Казахстана. Источник: Finprom

Результативность внутреннего туризма

По результатам деятельности Туркестанская область заметно уступает другим регионам Казахстана.

Например, по статистике внутреннего туризма за первое полугодие в лидерах отмечается Алматы – 447,2 тыс. человек посетили крупнейший мегаполис.

При этом здесь за 3 квартала 2021 года на развитие туризма выделено 14,9 млрд тенге (2 место).

Также высокие позиции занимают:

Нур-Султан – 289,5 тыс. человек обслужено в местах размещения по внутреннему туризму за 6 месяцев,

Алматинская область – 165,9 тыс. человек.

По данному показателю Туркестанская область оказалась только на 9 месте – 94,7 тыс. посетителей. При этом даже по годовым темпам роста посещаемости область не оказалась даже в тройке лидеров.

То есть на фоне проделанных работ и крупных инвестиций регион должен был стать лидером по годовому приросту посещаемости. Однако показатели оказались ниже, чем ожидалось, считают аналитики.

Посещаемость иностранными и местными туристами в разрезе регионов. Источник: Finprom

Результативность внешнего туризма

Согласно данным Finrpom.kz, показатели посещаемости иностранными туристами также остаются низкими.

Например, в Алматы за первое полугодие 2021 года количество посетивших город иностранных туристов составило 54,2 тыс. человек.

В Нур-Султане этот показатель достиг 34,9 тыс. человек, а в Костанайской области – 5,5 тыс. туристов.

В то же время Туркестанскую область посетили лишь 870 иностранцев за тот же период.

Объемы услуг в местах размещения туристов. Источник: Finprom

В целом объем оказанных местами размещения услуг за 2 квартала текущего года, составил 44,6 млрд тенге. Лидерами стали:

Алматы – 11,2 млрд тенге ,

, Нур-Султан – 8,3 млрд тенге услуг ,

, Акмолинская область – 4,5 млрд тенге.

А область-лидер по капиталовложениям оказалась на 9 месте, достигнув 1,8 млрд тенге. То есть пока не удалось достичь результатов, соответствующих объемам вложенных средств.

В целом регион имеет все возможности стать лидером отрасли туризма в Казахстане. Однако для сначала необходимо развить конкурентоспособность области и ее привлекательность хотя бы среди населения, отмечается в источнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1940141-808-mlrd-tenge-vlozheniy-v-kazahstanskiy-turizm-okazalis-neeffektivnymi-schitayut-analitiki/