      Алёна Бутенко
      Алёна Бутенко
      Журналист
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Казахстанцев будут проверять при операциях свыше 50 тыс. долларов: что говорят в Минфине

      Опубликовано:

      Доллары и монеты тенге лежат на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Вице-министра финансов спросили о новом приказе Минфина о передаче данных между Нацбанком и органами госдоходов при операциях на сумму более 50 тыс. долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

      На портале "Открытые НПА" сообщается, что эта мера вводится с целью борьбы с выводом капитала.

      "Если вы знаете, до 2004 года таможенные органы были субъектом валютного контроля, но в какой-то момент эта функция была передана Нацбанку, и мы не могли контролировать закрытие сделок. Например, деньги уходят из Казахстана, а товары не приходят.

      Большой вопрос - есть суммы миллиардные, которые уходили, и репатриации не проводилось. Это вызывало большой спор, и буквально год назад Комитет госдоходов был включен одним из субъектов валютного контроля.

      То есть мы сверяемся, когда деньги ушли: таможенная декларация в таком же объеме отражена, в таком же объеме товары пришли импортные? И мы данные сверяем с банком, декларацию видим, и, если нет возврата средств - применяем административные штрафы. Это наша функция. Прописано это в рамках валютного контроля, и это нормальная практика", - заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов во время брифинга в правительстве.

      Также он затронул меру контроля при снятии наличных денег.

      "В рамках Налогового кодекса у нас есть взаимодействие по обналичиванию средств. Этот процесс не сегодня начался, он и был. Просто с внедрением нового кодекса мы обновляем все свои подзаконные акты.

      В рамках него у нас есть совместный документ Нацбанка и комитета госдоходов - это правило снятия субъектом предпринимательства наличных денег с банковских счетов. Это все - требования банков. Для малого бизнеса - там до 50 млн тенге, для крупного бизнеса - 150 млн тенге. Это требование не налоговых органов, банк требует объяснить - для каких это целей (снятие - прим.авт.), это для заработной платы, для покупки товаров", - добавил вице-министр.

      На вопрос о том, гарантируется ли, что банковская тайна не будет нарушена, и не произойдет ли утечки, ответил глава МНЭ.

      "Уголовный кодекс гарантирует (что не будет утечки данных - прим.авт.), у нас за раскрытие банковской тайны есть уголовная ответственность", - добавил глава МНЭ Азамат Амрин.

      Напомним, с 2023 года в Казахстане начали проверять денежные мобильные переводы, пришедшие на счет физического лица. Но не все, а только те, что имеют признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

      Кроме того, в признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности хотят добавить еще один критерий - общую сумму переводов, которая превышает 12 минимальных заработных плат (МЗП), или 1 млн тенге.

      Также мы писали, что зарубежные переводы свыше 500 тыс. тенге будут вызывать подозрение у банков.

