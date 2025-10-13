jitsu gif
      Новые небольшие банки могут появиться в Казахстане

      Опубликовано:

      Монеты тенге лежат на банковских картах
      Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Казахстан хочет ограничить поддержку проблемных банков, при этом дать шанс новым игрокам занять место на рынке и предложить клиентам лучшие условия. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      В Казахстане был разработан проект нового закона "О банках и банковской деятельности", который изменит правила работы банков в стране. Одно из нововведений – введение базовой и универсальной лицензий для банков, благодаря которым государство хочет привлечь новых игроков.

      Как рассказал заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олжас Кизатов в эфире программы "Түйін", раздельные лицензии дадут шанс небольшим и средним банкам войти на рынок Казахстана.

      "Введение базового и универсального лицензирования позволит в сектор войти небольшим и средним банкам. То есть количество банков увеличится. Это, в свою очередь, положительно скажется на росте конкуренции и сделает банковские продукты более доступными для физических и юридических лиц", – объяснил чиновник.

      Ожидается, что минимальный размер уставного капитала для банков с базовой лицензией может составлять 10 млрд тенге, тогда как с универсальной – 20 млрд тенге.

      Таким образом, банки с базовой лицензией будет легче открыть в Казахстане, но для них введут свои ограничения. Например, им запретят кредитовать нерезидентов и аффилированных лиц, а также ограничат размеры депозитов.

      При этом планируется ограничить поддержку слабых банков. Их акционеры должны будут покрывать убытки самостоятельно – государство будет помогать только крупным, системно значимым банкам.

      Новый закон должен быть принят до конца текущего года.

      Отметим, что также в рамках этого законопроекта в Казахстане хотят разрешить работать всем банкам в рамках "исламского окна", тем самым дав им возможность предоставлять услуги гражданам, которым недоступны стандартные банковские продукты из-за религиозных взглядов.

