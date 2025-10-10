"Покупают золото по рекордно высоким ценам": глава Нацбанка ответил казахстанцам

Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, почему продолжается покупка золота по рекордно высоким ценам, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему Нацбанк не покупал драгметалл, когда пошел пик стоимости.

"Мы покупали золото все время. То есть, как вы знаете, в соответствии с законом "О драгоценных металлах" и в соответствии с законом "О Национальном банке", начиная с 2011 года, Национальный банк выкупает все золото, которое производится у нас золотодобытчиками. И мы покупаем золото по рыночной цене за минус определенный дисконт. Поэтому эта практика не этого года, она существовала всегда", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, такие меры помогают наращивать золотовалютные резервы страны.

"Сейчас золото превратилось в стратегический товар. То есть, в связи с тем, что доллар перестал быть такой очень твердой, безусловной валютой, многие потекли в золото, поэтому это очень хорошая инвестиция. И, соответственно, вы видели, что курс золота за последние полтора года в два раза вырос: с тех же самых 2 000-2 500 тыс. за два года вырос до 4 000. Поэтому это прекрасный инвестиционный товар. Он лучше работает, чем любые криптофинансовые и прочие инструменты", - резюмировал глава Нацбанка.

Сегодня сообщалось, что курс золота в Казахстане превысил 70 тыс. тенге. Сейчас 1 грамм драгоценного металла стоит 70 350,54 тенге. Рост за год составил почти 71%.

Добавим, казахстанцы могут покупать золото "в цифре", а также в виде настоящих слитков весом от 5 до 100 граммов.

