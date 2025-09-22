Осталось три дня: жителям Казахстана сообщили важную информацию по старым 5-тысячным купюрам

С 25 сентября в Казахстане перестанут принимать банкноты номиналом 5000 тенге старого образца, о чем ранее неоднократно предупреждали в Нацбанке, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, с 25 сентября в Казахстане перестанут принимать банкноты номиналом 5000 тенге старого образца. Однако казахстанцы могут легко обменять их на новые купюры в отделениях казахстанских банков и "Казпочты", а также в филиалах Нацбанка.

"Регулятор будет принимать их без ограничений во времени. Что касается казахстанских банков и "Казпочты", тот там будут проводить обмен в течение трех лет", - сказано в публикации.

Напомним, в начале 2024 года Нацбанк Казахстана выпустил в обращение новую банкноту номиналом 5000 тенге. Специалисты объяснили, как отличить поддельную купюру от настоящей.

Вскоре глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, какие купюры обновят следующими в Казахстане. В новом дизайне выпустили 5- и 10-тысячные банкноты.

В ноябре 2024 года Национальный банк Казахстана сообщил о продлении до 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года.

В целом в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.