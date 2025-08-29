Ужесточить условия получения потребительских кредитов могут в Казахстане

Сегодня на брифинге глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что может измениться в части кредитования населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что принято решение о введении контриклического буфера капитала по кредитам физлиц.

"Совместно с АРРФР ведется работа по улучшению дополнительных инструментов - таких, как коэффициент долговой нагрузки и соотношение долга к доходу. Это обеспечит снижение перегрева в сегменте потребительского кредитования", - добавил он.

Агентством, по его словам, также планируется ввести меры для более строгой оценки заемщиков, особенно тех, у которых уже есть просрочки по кредитам.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане расширили список причин, по которым банки будут оценивать благонадежность заемщиков. Какие именно факторы теперь будут влиять на решение о кредите, читайте здесь.

Отметим, если окажется, что вероятность дефолта - то есть возникновения ситуации, когда гражданин не сможет оплачивать свой долг - слишком высокая, то банк будет обязан мониторить финансовое состояние своего заемщика.

Таким образом, оформить кредит станет сложнее не только казахстанцам с просрочками и большими долгами, но и гражданам с маленьким опытом кредитования.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.