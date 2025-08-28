Вернут ли штрафы досрочно закрывшим кредиты казахстанцам

В Казахстане упраздняют штрафы за досрочное закрытие кредитов. Это коснется всех займов. Однако тем гражданам, кто уже заплатил штраф, деньги не вернут. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

На данный момент банки в Казахстане могут штрафовать своих заемщиков, если те досрочно закрывают кредиты. В некоторых случаях размеры штрафов могут достигать суммы неполученных банком процентов.

По действующему законодательству банки могут применять штрафы за досрочное погашение:

если кредит выдан на срок до года – при досрочном погашении в первые шесть месяцев;

если кредит выдан более чем на год – при досрочном погашении в течение первых 12 месяцев.

Однако уже с 31 августа эта норма исчезнет – банкам запретят штрафовать казахстанцев за желание сэкономить. Штрафные санкции останутся только для юридических лиц.

Как уточнили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, это коснется всех займов, даже тех, что были оформлены до вступления в силу этой нормы.

Однако тем казахстанцам, которые уже успели досрочно погасить кредит и уплатить за это штрафы и неустойки, возвращать деньги не будут.

Таким образом, гражданам, которые планируют в ближайшие дни досрочно погасить заем, стоит подождать вступления в силу нормы, отменяющей штрафные санкции, чтобы не заплатить больше, чем положено.

Важно помнить, что само по себе досрочное погашение кредита позволяет заемщикам снизить переплату по процентам и сократить срок кредита, однако к этому шагу важно подходить правильно.

Между тем ранее стало известно, что казахстанцам стали чаще одобрять кредиты.

При этом заметно вырос спрос на ипотеки и автокредиты.

Однако к вопросу оформления займов стоит подходить осторожно: в некоторых случаях казахстанцев могут заставить оплачивать их за других.

