Неопытным заемщикам хотят усложнить оформление кредитов в Казахстане

Согласно планируемым поправкам, банки Казахстана будут присуждать высокий уровень риска заемщикам с маленьким опытом кредитования, с займами в разных банках и так далее. О факторах читайте на NUR.KZ.

Оформляя кредит, заемщик обязуется вернуть всю занимаемую сумму вместе с процентами, которые были установлены банком или микрофинансовой организацией.

При этом не все граждане до конца осознают степень своей ответственности, и некоторые из них считают, что можно отказаться от обязательств по кредиту в определенных ситуациях, например, если долг слишком большой и оплачивать его нет возможности.

На деле это не так – финансовые проблемы гражданина не освобождают его от уплаты долга. А в скором времени потенциально проблемным заемщикам может стать сложнее оформить кредит.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, которое вносит поправки в правила формирования системы управления рисками для банков.

Согласно поправкам, банковского клиента начнут классифицировать как заемщика с высоким уровнем риска при наличии двух или более факторов:

срок кредитной истории менее 3 лет;

были просрочки на сумму более 3 месячных расчетных показателей в течение 30 дней за последний год;

наличие непогашенных займов в трех или более кредитных организациях;

месячная сумма платежей по займам превышает 45% от дохода;

есть негативная информация в кредитной истории;

нет подтвержденного дохода.

Таким образом, для потенциально "проблемных" заемщиков получить кредит может стать заметно сложнее, ведь причин для отказа станет больше.

При этом, если банк все равно решит выдать такой кредит заемщику, то ему придется провести оценку вероятности дефолта, то есть возникновения ситуации, когда гражданин не сможет оплачивать свой долг.

Если вероятность дефолта по кредиту повышается более чем на 5 процентных пунктов, при условии, что ранее у клиента этот риск уже превышал 5%, то банк должен будет мониторить финансовое состояние своего заемщика.

Стоит учесть, что пока новые правила не вступили в силу, ведь проект постановления находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 15 мая 2025 года.