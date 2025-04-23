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В зоне "высокого риска" оказались несколько банков в Казахстане

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Мужчина смотрит через лупу на деньги
Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

Надзор над финансовым рынком нужен для обеспечения его стабильности и защиты в случае кризисных ситуаций. Как показал отчет финансового регулятора, большинство банков устойчивы, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало отчет надзорной оценки SREP за 2024 год, анализирующий риск-профили всех банков.
  • Из 21 банка второго уровня в Казахстане 9 получили рейтинг низкого риска, 6 - умеренно низкого, 4 - умеренно высокого, и 2 банка оказались в зоне высокого риска.
  • По словам финрегулятора, "банковская система демонстрирует устойчивость и соответствие регуляторным требованиям", хотя есть области для дальнейшего совершенствования.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР или финрегулятор) опубликовало отчет надзорной оценки SREP за 2024 год.

Это всесторонний анализ риск-профиля всех банков по четырем основным направлениям:

  • оценка бизнес-модели;
  • риски капитала;
  • ликвидность;
  • система корпоративного управления (включая инструменты системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита).

Как отмечается в отчете, итоги оценки показали, что большая часть банков второго уровня (БВУ) находится в зоне низкого и умеренного риска. Но есть и аутсайдеры.

Сколько банков имеют плохие оценки риска

В финрегуляторе сообщают, что в 2024 году надзор за банками осуществлялся по обновленной методологии SREP.

"В рамках обновленной методологии произошел переход от "формальной" оценки наличия систем риск-менеджмента и корпоративного управления к детальному анализу внутренних процессов банков, пересмотрены количественные и качественные показатели, обеспечивающие более точную оценку, проведены интервью с руководством банков, результаты оценки валидированы комплаенс-группой, что обеспечивает прозрачность и всесторонний анализ", – отмечается в отчете АРРФР.

Инфографика
Оценка банков по уровню риска. Источник: АРРФР

При этом указывается, что из 21 БВУ в Казахстане 9 получили рейтинг 1 – то есть это банки с низкими рисками.

Оценку "умеренно низкие риски" (рейтинг 2) получили 6 банков. Еще 4 банка оказались в зоне с "умеренно высокими рисками" (рейтинг 3).

А рейтинг 4 получили 2 банка – они имеют оценку "высокие риски". В то же время названия БВУ в какой-либо категории не указываются.

"Таким образом, по результатам SREP банковская система демонстрирует устойчивость и соответствие регуляторным требованиям.

При этом имеются области для дальнейшего совершенствования банками систем управления рисками и улучшения внутренних процессов и практик для повышения устойчивости и эффективности деятельности.

Дальнейшие действия Агентства в рамках риск-ориентированного надзора будут направлены на обеспечение устойчивости финансовой системы Казахстана в долгосрочной перспективе", – отмечается в отчете АРРФР.

Напомним, что ранее в АРРФР рассказали, "рухнут" ли казахстанские банки в случае наступления кризисной ситуации.

Также аналитик объяснял, почему государству приходилось спасать банки во время кризиса.

Дополнительно мы рассказывали о том, как вернуть деньги, если ваш банк закрывается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2238174-v-zone-vysokogo-riska-okazalis-neskolko-bankov-v-kazahstane/