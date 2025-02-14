Однодневные депозиты: как работают и кому доступны в Казахстане

Обычно депозиты созданы для долгосрочных вложений и защиты от инфляции. Однако есть и вклады длинной всего в один день – так называемые депозиты "овернайт". Кому они доступны, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Депозиты "овернайт" - это краткосрочные банковские вклады на один день с возвратом на следующий рабочий день с процентами, используемые банками второго уровня в Казахстане для управления ликвидностью.

Годовая эффективная ставка вознаграждения по таким депозитам составляет около 15%, но они доступны в основном для банков, компаний и крупных инвесторов, а также в некоторых случаях для индивидуальных предпринимателей.

Минимальная сумма вклада для депозитов "овернайт" в казахстанских банках может варьироваться от 150 тыс. до 18 млрд тенге, но обычно требуется не менее 10 млн тенге.

Депозиты овернайт (overnight deposits) – это краткосрочные банковские вклады, которые размещаются на один день (или на ночь, как следует из названия) и возвращаются на следующий рабочий день с начисленными процентами.

В Казахстане такие депозиты используются банками второго уровня (БВУ) для управления ликвидностью и привлечения краткосрочных средств.

Однако у этого инструмента есть некоторые нюансы.

Как работают депозиты овернайт

Средства размещаются через межбанковский рынок или напрямую в банке.

На следующий день БВУ возвращает сумму с начисленными процентами. Однако, если вложение произведено перед выходными или праздниками, то деньги могут быть возвращены в ближайший рабочий день с вознаграждением за все дни размещения средств.

При этом годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) составит около 15%. Но некоторые БВУ не указывают точные данные по процентам.

Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

Кому доступен такой депозит

Основными пользователями таких инструментов являются банки, компании и крупные инвесторы, которые хотят получить доход на свободные средства за короткий срок.

Как сообщает Telegram-канал The HODL, в некоторых БВУ депозиты овернайт также доступны и индивидуальным предпринимателям (ИП).

Такой инструмент будет выгоден при наличии крупной суммы денег. Хотя некоторые отечественные банки предлагают довольно низкие пороги для открытия депозита овернайт.

Например, согласно сообщению источника, в казахстанских БВУ можно краткосрочно разместить деньги на сумму от 150 тыс. до 18 млрд тенге в зависимости от банка. Но обычно требуется довольно большая минимальная сумма вклада – от 10 млн тенге.

Таким образом, депозиты овернайт могут оказаться выгодным решением для краткосрочной доходности и гибкости в управлении своими деньгами. Однако этот инструмент доступен в основном для юридических лиц, а в некоторых случаях и для ИП.

Напомним, что для казахстанцев доступны банковские продукты, которые могут стать альтернативой вкладам – это депозитные сертификаты.

Также есть инвестиционные инструменты в виде фондов облигаций.