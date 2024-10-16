Какое наказание ждет коллекторов за звонки должникам в выходные в Казахстане

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса рассказала, могут ли коллекторы звонить должникам в выходные дни, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что коллекторы могут звонить только три раза в день.

"Нужно делать аудио и видеофиксацию. Если вам поступают звонки от коллекторов в выходной день, нужно сообщать нам. Звоните в call-центр, предоставляете нам информацию, мы проводим проверку. Вплоть до приостановления деятельности. Сначала выписывается штраф, потом уже полностью приостанавливается деятельность", – заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане ввели мораторий на передачу займов коллекторским агентствам, однако долги, которые были уступлены им ранее, все равно нужно выплачивать.

Также мы рассказывали, что коллекторские агентства не имеют права угрожать должникам или оказывать на них давление. Если такое происходит, казахстанцы должны подать жалобу в профильное ведомство.