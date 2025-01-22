Надо ли запретить онлайн-кредиты в Казахстане и их рекламу, ответил банковский омбудсмен

На брифинге СЦК банковский омбудсмен Дархан Нурпеисов ответил, стоит ли запрещать в Казахстане онлайн-кредиты и ограничивать их рекламу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы должны исходить из принципа не запрещения, а ограничения определенных проблемных моментов. Если вопрос стоит об онлайн-кредитах - это новые возможности. Этот банковский продукт дает нам возможность получить в случае необходимости кредит достаточно легко.

Винить банки в том, что мы не можем потом закрыть кредиты, нет смысла, это - не проблема банков. Мы не должны останавливать прогресс и развитие новых банковских продуктов. Нужно правильно оценивать свои возможности и принимать решение о том, нужно ли сейчас брать кредит", - считает Дархан Нурпеисов.

По его мнению, реклама онлайн-кредитов также не является первопричиной закредитованности.

"Банки - это коммерческие организации, и реклама - это неотъемлемая часть их деятельности. Ответственность на нас самих, мы не должны следовать каждой рекламе, бросаться брать кредит, покупать вещь, которая не очень нужна. Вы несете ответственность за ваши решения.

Вопрос финансовой грамотности очень важен. Большая часть проблем возникает, когда люди неправильно оценивают свои возможности и риски, которые могут возникнуть в будущем, такие, как потеря работы, проблемы со здоровьем и другие", - добавил банковский омбудсмен.

Напомним, ранее в ноябре 2024 года замглавы АРРФР также комментировал предложения полностью запретить онлайн-кредиты в Казахстане. По его мнению, отмена онлайн-кредитов приведет к приостановке развития новых финансовых продуктов.

До этого в октябре глава АРРФР и зампред Нацбанка также прокомментировали предложение запретить онлайн-выдачу кредитов в Казахстане. По мнению Мадины Абылкасымовой, такая мера преждевременна. Ее поддержал зампред Нацбанка Виталий Тутушкин, по его словам, принятие такого решение стало бы "шагом назад".

Также напомним, в конце августа петицию за запрет онлайн-кредитов в Казахстане отклонили до начала голосования - на основании отсутствия правового механизма рассмотрения петиции по данной теме.

Добавим, несмотря на развитие различных систем киберзащиты, мошенники придумывают новые способы хищения личных данных казахстанцев. Они могут даже оформить кредиты на своих жертв. Что делать, если обнаружили чужой кредит, оформленный на свое имя в Казахстане, мы писали здесь.