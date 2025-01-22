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Почему некоторые банки перестали выдавать карты иностранцам в Казахстане

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Банковские карты и монеты тенге лежат на столе
Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане перестали выпускать дебетовые карты нерезидентам сразу два банка. Такие ограничения являются временными. Связаны они с нововведениями в закон. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанские банки Kaspi.kz и Home Credit Bank временно перестали выпускать карты нерезидентам.

"С 19 января по 3 февраля 2025 года нерезиденты Республики Казахстан не смогут оформить или перевыпустить Kaspi Gold. После 3 февраля вы сможете получить Kaspi Gold сроком действия на 1 год у менеджера в отделениях Kaspi.kz, которые обслуживают нерезидентов", – сообщается на официальном сайте банка.

Что касается Home Credit Bank, то в службе поддержки банка точных сроков действия этого ограничения нам не дали, но отметили, что в будущем срок действия карт для нерезидентов также будет ограничен одним годом.

В других банках фактов прекращения выпуска карт нерезидентам зарегистрировано не было.

Между тем отметим, что ранее Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка РК установило для банков ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Казахстана на 12 месяцев. Сделано это было для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

То есть некоторые банки страны временно приостановили выпуск карт нерезидентам в связи с нововведениями в закон.

Напомним, ранее в Казахстане также ужесточили правила покупки валюты для нерезидентов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2213943-pochemu-nekotorye-banki-perestali-vydavat-karty-inostrancam-v-kazahstane/

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