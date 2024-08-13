Форму договора банковского депозита изменили в Казахстане

Теперь на первой странице договора депозита банки Казахстана обязаны указывать всю важную для клиента информацию: ГЭСВ, валюту вклада и даже сумму гарантии. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Оформляя договор банковского вклада, иногда можно запутаться в обилии различных условий. Однако теперь всю важную для клиента информацию банки обязаны указывать на первой странице в виде таблицы. О новых изменениях рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Теперь, оформляя банковский депозит или открывая счет, казахстанцы сразу смогут проверить следующую информацию:

вид банковского вклада: несрочный, срочный или сберегательный;

максимальная сумма гарантированного возмещения – какую сумму КФГД сможет вернуть, если банк будет ликвидирован;

валюта вклада;

ставка вознаграждения и годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ);

условия выплаты вознаграждения по вкладу;

возможность полного или частичного изъятия средств;

условия продления вклада (пролонгация);

другие важные условия.

Эта информация должна отображаться банками вне зависимости от формы заключения договора – в письменном или электронном виде.

В фонде между тем советуют вкладчикам внимательно изучать условия открываемого депозита. После того как клиент изучит информацию, представленную в таблице, ему необходимо подписать документ, который подтвердит факт ознакомления с ней.

Как считают специалисты КФГД, нововведение должно сделать заключение депозита более удобным для вкладчиков и помочь им лучше разобраться в условиях. Стоит отметить, что, несмотря на новую форму, клиенты имеют право запрашивать у банка другие интересующие их сведения по банковским продуктам.