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Форму договора банковского депозита изменили в Казахстане

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Деньги в баночке и кубики, выстренные в слово "Deposit".
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Теперь на первой странице договора депозита банки Казахстана обязаны указывать всю важную для клиента информацию: ГЭСВ, валюту вклада и даже сумму гарантии. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Оформляя договор банковского вклада, иногда можно запутаться в обилии различных условий. Однако теперь всю важную для клиента информацию банки обязаны указывать на первой странице в виде таблицы. О новых изменениях рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Теперь, оформляя банковский депозит или открывая счет, казахстанцы сразу смогут проверить следующую информацию:

Эта информация должна отображаться банками вне зависимости от формы заключения договора – в письменном или электронном виде.

В фонде между тем советуют вкладчикам внимательно изучать условия открываемого депозита. После того как клиент изучит информацию, представленную в таблице, ему необходимо подписать документ, который подтвердит факт ознакомления с ней.

Как считают специалисты КФГД, нововведение должно сделать заключение депозита более удобным для вкладчиков и помочь им лучше разобраться в условиях. Стоит отметить, что, несмотря на новую форму, клиенты имеют право запрашивать у банка другие интересующие их сведения по банковским продуктам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2148087-formu-dogovora-bankovskogo-depozita-izmenili-v-kazahstane/

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