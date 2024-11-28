Снова рекорд: депозиты казахстанцев растут девятый месяц подряд

В октябре общая сумма банковских вкладов населения Казахстана составила 22,7 трлн тенге, в девятый раз подряд обновив рекорд. Под какими процентами хранят деньги вкладчики, читайте в материале NUR.KZ.
Банковский депозит является одним из самых доступных и простых финансовых инструментов для приумножения накоплений. В том числе поэтому казахстанцы используют его для хранения своих средств.
И, судя по данным Национального банка РК, вкладчики казахстанских банков с каждым месяцем все сильнее стараются сохранить свои сбережения. Их общий объем по итогам октября 2024 года составил 22,7 трлн тенге – это максимум за все время.
Прирост был обеспечен за счет банковских вкладов в национальной валюте – их сумма увеличилась до 17,4 трлн тенге. А в иностранной валюте, наоборот, немного уменьшилась и составила 5,3 трлн тенге.
За месяц накопления казахстанцев на депозитах выросли на 1,5%, а за год – на 20,1%. При этом тенговые вклады увеличились на 28,1%, а валютные – всего на 1,3%. Таким образом, их доли в общем объеме банковских вкладов населения составили 76,6% и 23,4% соответственно.
В целом депозиты казахстанцев растут девять месяцев подряд после января 2024 года, когда они впервые за год немного снизились.
|Вклады населения на конец периода (млн тенге)
|Период
|Всего
|в национальной
валюте
|в иностранной
валюте
|10.24
|22 666 169
|17 353 723
|5 312 446
|09.24
|22 332 210
|17 015 408
|5 316 803
|08.24
|22 189 867
|16 808 354
|5 381 512
|07.24
|21 906 520
|16 508 604
|5 397 916
|06.24
|21 664 839
|16 152 314
|5 512 525
|05.24
|20 884 066
|15 635 262
|5 248 806
|04.24
|20 456 138
|15 283 915
|5 172 222
|03.24
|20 265 319
|15 034 114
|5 231 205
|02.24
|20 139 635
|14 891 679
|5 247 955
|01.24
|19 873 563
|14 591 661
|5 281 902
|12.23
|20 387 546
|14 922 252
|5 465 295
|11.23
|18 842 277
|13 702 792
|5 139 485
|10.23
|18 736 778
|13 490 874
|5 245 903
|По данным Национального банка РК
Между тем на сберегательных депозитах, на которые начисляются самые высокие проценты, но деньги с них нельзя использовать до конца срока действия договора, казахстанцы хранят 2,4 трлн тенге, а на депозитах, с которых можно снимать накопления без их закрытия – 17 трлн тенге.
На вклады до востребования и текущих счетах хранится 3,2 трлн тенге, а на условных вкладах – 5 млрд тенге.
К слову, средняя процентная ставка по привлеченным депозитам физических лиц все это время снижалась. Если в октябре 2023 года, по данным Нацбанка, она была равна 14%, то в в прошедшем месяце – уже 13,3%.
Впрочем, в текущем году это все равно выше инфляции, которая в октябре составила 8,5%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2193293-snova-rekord-depozity-kazahstancev-rastut-devyatyy-mesyac-podryad/