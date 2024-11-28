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Снова рекорд: депозиты казахстанцев растут девятый месяц подряд

Опубликовано:

Тенге и доллары лежит под горстью монет
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре общая сумма банковских вкладов населения Казахстана составила 22,7 трлн тенге, в девятый раз подряд обновив рекорд. Под какими процентами хранят деньги вкладчики, читайте в материале NUR.KZ.

Банковский депозит является одним из самых доступных и простых финансовых инструментов для приумножения накоплений. В том числе поэтому казахстанцы используют его для хранения своих средств.

И, судя по данным Национального банка РК, вкладчики казахстанских банков с каждым месяцем все сильнее стараются сохранить свои сбережения. Их общий объем по итогам октября 2024 года составил 22,7 трлн тенге – это максимум за все время.

Прирост был обеспечен за счет банковских вкладов в национальной валюте – их сумма увеличилась до 17,4 трлн тенге. А в иностранной валюте, наоборот, немного уменьшилась и составила 5,3 трлн тенге.

За месяц накопления казахстанцев на депозитах выросли на 1,5%, а за год – на 20,1%. При этом тенговые вклады увеличились на 28,1%, а валютные – всего на 1,3%. Таким образом, их доли в общем объеме банковских вкладов населения составили 76,6% и 23,4% соответственно.

В целом депозиты казахстанцев растут девять месяцев подряд после января 2024 года, когда они впервые за год немного снизились.

Вклады населения на конец периода (млн тенге)
Период Всего в национальной
валюте		 в иностранной
валюте
10.24 22 666 169 17 353 723 5 312 446
09.24 22 332 210 17 015 408 5 316 803
08.24 22 189 867 16 808 354 5 381 512
07.24 21 906 520 16 508 604 5 397 916
06.24 21 664 839 16 152 314 5 512 525
05.24 20 884 066 15 635 262 5 248 806
04.24 20 456 138 15 283 915 5 172 222
03.24 20 265 319 15 034 114 5 231 205
02.24 20 139 635 14 891 679 5 247 955
01.24 19 873 563 14 591 661 5 281 902
12.23 20 387 546 14 922 252 5 465 295
11.23 18 842 277 13 702 792 5 139 485
10.23 18 736 778 13 490 874 5 245 903
По данным Национального банка РК

Между тем на сберегательных депозитах, на которые начисляются самые высокие проценты, но деньги с них нельзя использовать до конца срока действия договора, казахстанцы хранят 2,4 трлн тенге, а на депозитах, с которых можно снимать накопления без их закрытия17 трлн тенге.

На вклады до востребования и текущих счетах хранится 3,2 трлн тенге, а на условных вкладах – 5 млрд тенге.

К слову, средняя процентная ставка по привлеченным депозитам физических лиц все это время снижалась. Если в октябре 2023 года, по данным Нацбанка, она была равна 14%, то в в прошедшем месяце – уже 13,3%.

Впрочем, в текущем году это все равно выше инфляции, которая в октябре составила 8,5%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2193293-snova-rekord-depozity-kazahstancev-rastut-devyatyy-mesyac-podryad/

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