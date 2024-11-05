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Сколько в среднем должны казахстанцы банкам

Опубликовано:

Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средний размер задолженности по беззалоговым потребительским кредитам казахстанцев составляет 1,37 млн тенге, ипотекам – 10,9 млн тенге, а автокредитам – 6,2 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • По данным Первого кредитного бюро, к 1 октября общий долг казахстанцев банкам достиг 22,7 трлн тенге, при этом кредиты имеют около 8,9 млн граждан.
  • Больше половины задолженности приходится на потребительские займы, с долей беззалоговых кредитов в 49,1% от общего портфеля.
  • За 9 месяцев 2023 года казахстанцы оформили займы на 12 трлн тенге, что на 17,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом доля просроченных более чем на 90 дней кредитов составила 10,7%.

В сентябре казахстанцы оформили займы в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и других финучреждениях на общую сумму в 1,4 трлн тенге. Однако это лишь малая часть общей суммы, которую теперь должны граждане своим кредиторам.

Как сообщает Первое кредитное бюро, к 1 октября общий объем портфеля физических лиц в казахстанских кредитных организациях достиг 22,7 трлн тенге. Всего по итогам третьего квартала действующие кредиты имели примерно 8,9 млн казахстанцев.

Что касается общего количества контрактов, то их рост к 1 октября составил 10,7% по сравнению с началом года, до 37,3 млн единиц. А общая сумму кредитов выросла на 15,8%. В прошлом году прирост составил 14,4% и 18,3% соответственно.

Общий долг заемщиков перед кредиторами по итогам третьего квартала 2024 года
Число заемщиков и их общий долг. Инфографика: Первое кредитное бюро

Больше половины задолженности приходится на потребительские займы. Доля потребкредитов без залога составляет 49,1%, а с залогом – 4%.

На ипотеку пришлось 27,8% портфеля, а на автокредиты – 14,1%. Доля прочих займов составила 4,9%.

На потребительские кредиты приходится больше половины портфеля
Структура розничного портфеля. Инфографика: Первое кредитное бюро

Если рассматривать самый крупный сектор кредитования, то по состоянию на 1 октября 8,1 млн казахстанцев имеют 30,7 млн потребительских беззалоговых кредитов на общую сумму 11,15 трлн тенге.

В среднем на каждого заемщика приходится примерно 1,37 млн тенге. Однако у половины всех заемщиков сумма задолженности составляет до 641 тыс. тенге. На них приходится 9% кредитного портфеля.

При этом есть группа, куда входит лишь 10% заемщиков – каждый из них должен кредиторам более 3,6 млн тенге. У одного из заемщиков размер долга вообще составляет целых 15,5 млрд тенге. В целом на них приходится 46% портфеля.

Сфера беззалоговых потребительских кредитов
Сфера беззалоговых потребительских кредитов. Инфографика: Первое кредитное бюро

Что касается ипотеки, то здесь общая сумма задолженности достигла 6,3 трлн тенге. С начала года рост составил 8,2%.

Всего по состоянию на 1 октября порядка 579 тыс. человек имели 606 тыс. ипотечных кредитов. Средняя задолженность по ипотеке составила 10,9 млн тенге, а максимальная – 4,2 млрд тенге.

Сфера ипотечных кредитов
Сфера ипотечных займов. Инфографика: Первое кредитное бюро

По автокредитам общий долг у жителей Казахстана достиг 3,2 трлн тенге, что сразу на 28,4% больше, чем было в начале года. По состоянию на 1 октября в стране насчитывалось 514 тыс. граждан, на которых оформлено 544 тыс. автокредитов.

В среднем заемщики должны по 6,2 млн тенге, а максимальная сумма долга на одного человека достигла 702,4 млн тенге. Стоит отметить, что в статистике нет данных по количеству автомобилей, которые были куплены за счет средств с одного кредита.

Сфера автокредитования
Сфера автокредитов. Инфографика: Первое кредитное бюро

Всего за 9 месяцев текущего года казахстанцы оформили займы на 12 трлн тенге, что номинально на 17,1% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

А доля просроченных более чем на 90 дней кредитов по состоянию на 1 октября в Казахстане достигла 10,7%. При этом в сфере потребительских кредитов без залога она составляет 14,1%, у автокредитов – 8%, а у ипотек – всего 3,2%.

Доля просроченных кредитов
Доля просроченных кредитов. Инфографика: Первое кредитное бюро

Стоит отметить, что не всегда граждане допускают просрочки по своей прихоти. Иногда случаются непредвиденные ситуации, из-за которых заемщик теряет возможность обслуживать кредиты. О том, что нужно делать в такой случае, мы рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2183091-trilliony-tenge-dolzhny-kazahstancy-bankam/

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