Депозиты становятся выгоднее на фоне повышения спроса на них в Казахстане

Вклады казахстанцев выросли до 22,3 трлн тенге. На этом фоне некоторые банки стали предлагать более выгодные условия по депозитам. Как изменилась банковская сфера, узнали журналисты NUR.KZ.

К началу октября сумма средств, которую население Казахстана хранило на депозитах в банках, превысила 22,3 трлн тенге. Порядка 17 трлн тенге лежит в национальной валюте, а 5,3 трлн тенге – в иностранной.

Согласно данным Национального банка РК, большая часть суммы приходится на срочные и сберегательные вклады – почти 19,2 трлн тенге. Еще около 3,2 трлн тенге лежит на текущих счетах и вкладах до востребования, а чуть более 5 млрд тенге – на условных вкладах.

Почти весь объем депозитов хранится в 19 банках второго уровня, которые являются участниками системы страхования депозитов. Однако более 80% приходится лишь на пять казахстанских банков:

Halyk bank – почти 6,4 трлн тенге ;

; Kaspi – 5,6 трлн тенге ;

; "Отбасы банк" – 2,3 трлн тенге ;

; "Банк ЦентрКредит" – почти 2,5 трлн тенге ;

; "Евразийский банк" – более 1,1 трлн тенге.

Интересно, что, согласно официальным данным, на фоне роста депозитов среднерыночная ставка вознаграждения, по которой казахстанцы открывали депозиты в октябре, немного снизилась – до 13,4%. Но банки при этом предлагали немного другие проценты.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как отмечает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), в октябре три банка изменили ставку по несрочным вкладам: один ее понизил на 0,2 процентного пункта (п.п.), а два других, наоборот, повысили – на 0,2 п.п. и 0,5 п.п.

В итоге средняя ставка по самым популярным несрочным депозитам осталась, как и в сентябре, на уровне 14%. Максимальный показатель на рынке составил 14,9%, а минимальный – 13,5%.

Также еще два банка изменили ставки по сберегательным вкладам с правом пополнения:

1 банк повысил ее на 0,6 п.п. по депозитам, которые открываются на 6 и 12 месяцев;

1 банк снизил ее на 1,1 п.п. по депозитам со сроком до 3 месяцев.

А вот у сберегательных вкладов без права пополнения изменений больше:

по вкладам на 3 месяца: 1 банк повысил ставку на 1 п.п., еще 1 банк – на 0,7 п.п.;

по вкладам на 6 месяцев: 2 банка повысили ставку на 0,6 п.п. и еще 1 банк – на 0,5 п.п.;

по вкладам на 12 месяцев: 2 банка повысили ставку на 0,4 п.п.;

по вкладам на 24 месяца: 1 банк повысил ставку на 0,8 п.п.

Максимальные ставки по сберегательным депозитам с правом пополнения и без в октябре составили 16,5% и 18,4% соответственно.

Таким образом, можно отметить, что банки сохраняют привлекательность своих депозитных продуктов для вкладчиков и даже повышают ставки вознаграждения по некоторым своим вкладам. Это, в свою очередь, может привести к еще более быстрому росту депозитной сферы Казахстана.

Напомним, ранее стало известно, что на текущий момент быстрее всего растут вклады казахстанцев, которые "играют по-крупному" и держат на сберегательных счетах большие суммы – 15-50 млн тенге и даже выше, а вот "массовый" сегмент с небольшими вкладами постепенно уменьшается.