Названо место Казахстана в рейтинге стран по "отмыванию" денег

Казахстан улучшил свое положение в рейтинге стран по "отмыванию" денег и финансированию терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал АФМ.

По информации ведомства, Базельским институтом управления был опубликован ежегодный рейтинг Basel AML Index, в котором отражена актуальная информация по данному вопросу.

Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла, и оставил позади свыше 100 стран - этот показатель стал лучшим за всю историю.

Отмыть деньги в Казахстане сложнее, чем в таких странах, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.

В топ 5 стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.

Как пояснили в АФМ, данное исследование основывается на 18 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма.

"Полученный результат стал возможен благодаря успешному прохождению взаимной оценки на соответствие стандартам FATF и эффективности функционирования всех звеньев антиотмывочной системы", - отметили в ведомстве.

По данным ООН, отмывание денег, особенно профессиональное отмывание денег, является прибыльным преступным бизнесом. Преступники используют сложные приемы, дорогие финансовые технологии, сети счетов и компаний и изощренные юридические схемы, чтобы скрыть происхождение денег и придать "грязным" деньгам законный вид.

Отмечается, что существует бесчисленное множество способов "отмывания грязных денег", в том числе средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Стоит отметить, по информации Минфина РК, на сегодня в Казахстан возвращены активы (деньги, облигации, имущество) на сумму около 1 трлн тенге, выведенные за пределы страны.