На вопрос, продавали ли сотрудники банков данные клиентов, ответила Абылкасымова

Глава АРРФР в кулуарах мажилиса прокомментировала слова главы комитета информбезопасности о том, что сотрудники банков продавали данные своих клиентов, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова заявила, что данная информация требует проверки.

"У нас есть такая специальная система по борьбе с киберинцидентами. Эта система работает с 2022 года. Мы можем совместно с банками предотвращать атаки на информационные системы. Значительно в целом было ужесточено регулирование по информационной безопасности банков второго уровня. На постоянной основе проводятся проверки банков. В этом году мы провели 21 проверку банков по вопросам информационной безопасности. Безусловно, какие-то нарекания, нарушения мы выявляем во время проверок. Но их банки устраняют", - сказала она.

Между тем, по ее словам, у МЦРИАП есть также свои функции.

"Возможно, они со своей стороны какие-то нарушения выявили. Но относительно конкретно утечки персональных данных, то, что вчера была озвучено - эта информация у нас не подтверждается и дополнительно еще раз потребуем (уточнений - прим. ред.). Проверим. Это требует уточнений", - добавила она.

Напомним, 15 октября на брифинге в СЦК глава комитета информбезопасности сообщил, что в этом году казахстанские банки наказывали за нарушения, в том числе "точечные утечки" персональных данных казахстанцев.

Отметим, в начале марта специалисты ГТС обнаружили масштабную утечку персональных данных казахстанцев, которые являются клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz. Однако уведомления о том, что их данные попали в Сеть, стали получать и те казахстанцы, которые никогда не пользовались услугами данной МФО.

Летом в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщали, что в Telegram произошла утечка данных - один из пользователей выложил в сеть полную базу данных хакерского форума BreachForums.

В Центре пояснили, что этот форум действовал с 2022 по 2023 год, известен деятельностью в области торговли вредоносным ПО и украденными данными. В прошлом году администратора форума арестовали. На этот раз на BreachForums было предположительно зарегистрировано 15 хакеров из Казахстана.

Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, включая идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте. Среди слитых данных обнаружены и казахстанские ресурсы.