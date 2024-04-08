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Утечка данных казахстанцев из базы МФО: куда обращаться за компенсацией морального вреда

Опубликовано:

Мужчина за ноутбуком
Хакер. Иллюстративное фото: pexels.com

В Минцифры ответили на обращения казахстанцев о компенсации морального вреда после утечки их данных из базы микрофинансовой организации Робокэш.кз, передает NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП.

Отмечается, что на сегодняшний день в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 5200 обращений от граждан по факту утечки данных из базы ТОО "МФО Робокэш.кз" (владелец zaimer.kz).

"Кроме того, в комитет продолжают поступать обращения о взыскании морального вреда в отношении МФО (микрофинансовые организации). Отмечаем, что комитет не является органом по взысканию морального вреда.

По указанному случаю граждане вправе обратиться в суд для рассмотрения вопроса о возмещении морального вреда, причиненного утечкой персональных данных в соответствии со статьей 951 Гражданского кодекса Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта специалисты ГТС обнаружили масштабную утечку персональных данных казахстанцев, которые являются клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.

Однако уведомления о том, что их данные попали в Сеть, стали получать и те казахстанцы, которые никогда не пользовались услугами данной МФО. В Минцифры отмечали, что в таком случае нужно обратиться в Комитет информбезопасности МЦРИАП.

Позже сообщалось, что с 7 по 12 марта в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 1400 жалоб и обращений от граждан.

Добавим, согласно статье 951 Гражданского кодекса РК, моральный вред – это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т. п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения – его близкими родственниками, супругом (супругой).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080853-utechka-dannyh-kazahstantsev-iz-bazy-mfo-kuda-obraschatsya-za-kompensatsiey-moralnogo-vreda/

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