Новый рекорд установили казахстанцы по сумме денежных накоплений на депозитах

Накопления физических лиц растут, а доля долларовых депозитов остается на исторических минимумах уже три месяца подряд. Растут и депозиты юрлиц. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Депозиты являются самым популярным инструментом хранения денег среди казахстанцев. При этом больше всего средств хранится именно в тенге, который оказался выгоднее других валют по итогам прошлого года.

Так, согласно данным, опубликованным Национальным банком РК, объемы вкладов населения и юрлиц в депозитных организациях Казахстана по итогам июля составил 35,7 трлн тенге. Это на 3,7% больше, чем в мае, и сразу на 14,5% превышает показатели июня 2023 года.

Сколько и в какой валюте накопили казахстанцы

Совокупный объем депозитов граждан по итогам июня достиг 19,9 трлн тенге, что на 3,6% больше результатов за май. Для сравнения, юридические лица накопили 15,9 трлн тенге (плюс 3,8% за месяц).

Что касается долларовых сбережений, то их доля в общем объеме депозитов составляет всего 22% – это рекордно минимальный уровень, который держится уже третий месяц. При этом годом ранее (июнь 2023 года) их доля составляла 26%.

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Другими словами, больше всего растут именно тенговые депозиты. Это может быть связано с разницей в ставках вознаграждения в банках второго уровня: для вкладов в инвалюте она составляет максимум 1%, а для тенговых будет значительно выше.

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