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Какие суммы бонусов получили топ-менеджеры банков в Казахстане

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Деньги в баночке и кубики, выстренные в слово "BANK".
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все публичные компании в Казахстане публикуют данные о суммах вознаграждений для топ-менеджмента. В некоторых случаях они составляют миллиарды тенге. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Публичные компании (АО – акционерные общества) отличаются от закрытых (ТОО – товарищества с ограниченной ответственностью) тем, что публикуют данные о финансовых отчетах для общего доступа. Также они могут выпускать акции через фондовые биржи.

Как сообщает Telegram-канал the HODL, подобные сведения предоставили банки второго уровня. В частности, были опубликованы данные о том, сколько совокупно бонусов, в том числе и заработной платы, получили топ-менеджеры банков страны.

При этом отмечается, что пока только 6 БВУ опубликовали информацию о размере вознаграждения членов правления.

Лидеры по выплатам топ-менеджменту

"Наибольшее вознаграждение среди тех, кто раскрыли информацию, за 2023 год получили топ-менеджеры Halyk Bank – 3,2 млрд тенге. Причем, по сравнению с предыдущим годом, сумма выросла на 11%.

Тем временем исполнительный орган Jusan Bank получил 1,7 млрд тенге вознаграждения. И самое интересное – сумма за год выросла более чем в 2 раза", – отмечается в источнике.

Инфографика
Суммы бонусов топ-менеджменту казахстанских банков за 2023 год. Источник: Telegram-канал the HODL

Среди других банков показатели по выплатам членам исполнительного органа оказались следующими:

  • Bereke Bank – 1,4 млрд тенге за 2023 год;
  • Евразийский банк – 1 млрд тенге;
  • Банк ЦентрКредит – 480,4 млн тенге;
  • Банк ВТБ Казахстан – 319,4 млн тенге.

Ранее мы рассказывали, почему банки снижают проценты по долгосрочным депозитам в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2134185-kakie-summy-bonusov-poluchili-top-menedzhery-bankov-v-kazahstane/

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