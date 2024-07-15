Какие суммы бонусов получили топ-менеджеры банков в Казахстане

Все публичные компании в Казахстане публикуют данные о суммах вознаграждений для топ-менеджмента. В некоторых случаях они составляют миллиарды тенге. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Публичные компании (АО – акционерные общества) отличаются от закрытых (ТОО – товарищества с ограниченной ответственностью) тем, что публикуют данные о финансовых отчетах для общего доступа. Также они могут выпускать акции через фондовые биржи.

Как сообщает Telegram-канал the HODL, подобные сведения предоставили банки второго уровня. В частности, были опубликованы данные о том, сколько совокупно бонусов, в том числе и заработной платы, получили топ-менеджеры банков страны.

При этом отмечается, что пока только 6 БВУ опубликовали информацию о размере вознаграждения членов правления.

Лидеры по выплатам топ-менеджменту

"Наибольшее вознаграждение среди тех, кто раскрыли информацию, за 2023 год получили топ-менеджеры Halyk Bank – 3,2 млрд тенге. Причем, по сравнению с предыдущим годом, сумма выросла на 11%.

Тем временем исполнительный орган Jusan Bank получил 1,7 млрд тенге вознаграждения. И самое интересное – сумма за год выросла более чем в 2 раза", – отмечается в источнике.

Суммы бонусов топ-менеджменту казахстанских банков за 2023 год. Источник: Telegram-канал the HODL

Среди других банков показатели по выплатам членам исполнительного органа оказались следующими:

Bereke Bank – 1,4 млрд тенге за 2023 год;

за 2023 год; Евразийский банк – 1 млрд тенге ;

; Банк ЦентрКредит – 480,4 млн тенге ;

; Банк ВТБ Казахстан – 319,4 млн тенге.

Ранее мы рассказывали, почему банки снижают проценты по долгосрочным депозитам в Казахстане.