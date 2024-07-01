За счет какой валюты выросли депозиты в Казахстане

На депозитах физических лиц в казахстанских банках накоплено почти 20,9 трлн тенге. Около 74,9% этой суммы хранится в тенге, а остальная часть пришлась на другие валюты. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам мая общий объем депозитов физических лиц в казахстанских банках второго уровня достиг почти 20,9 трлн тенге – за месяц эта сумма увеличилась на 2,09%. Отметим, что в нее также входят деньги иностранных граждан.

Согласно данным Национального банка РК, рост произошел не только за счет тенговых вкладов, как это происходило с начала текущего года, но и за счет депозитов в иностранной валюте – их объем увеличился впервые с декабря 2023 года, правда лишь на 1,48%, почти до 5,3 трлн тенге. Вклады в тенге за месяц выросли на 2,3%, до 15,6 трлн тенге.

Таким образом, по итогам мая текущего года около 74,9% всей суммы депозитов физлиц хранится в тенге, а оставшаяся часть (25,1%) пришлась на иностранные валюты.

Примечательно, что рост вкладов был зафиксирован почти во всех крупных отечественных банках. Так, например, самый высокий прирост в мае показал Bank RBK – плюс 7,58%, до 464 млрд тенге. Следом идет Bereke Bank – плюс 5,8%, до 492 млрд тенге, а Jusan Bank замыкает тройку лидеров – плюс 4% за месяц, до 763 млрд тенге.

Рост депозитов в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Некоторые банки показали более высокий прирост вкладов, однако из-за того, что их деятельность в первую очередь направлена на обслуживание бизнеса, а не рядовых граждан, и общие суммы депозитов населения составляют менее 100 млрд тенге, было принято решение не учитывать их в статистике.

Больше всего депозитов физических лиц по итогам мая между тем хранится в Halyk Bank – 6 трлн тенге, следом идет Kaspi – 5,1 трлн тенге, "Отбасы банк" – 2,4 трлн тенге, "Банк ЦентрКредит" – 2,3 трл тенге, а также "Евразийский банк" – 1 трлн тенге.

Общий объем вкладов населения страны в ForteBank между тем также составляет почти 1 трлн тенге, во Freedom Bank – 467 млрд тенге, в Home Credit Bank – 357 млрд тенге, в Altyn Bank – 332 млрд тенге, а в "Нурбанке" – 160 млрд тенге.

Тот факт, что большая часть средств на банковских вкладах хранится в тенге, между тем объясняется текущей обстановкой в денежно-кредитной политике страны. Средняя ставка у тенговых депозитов в мае составляла 13,9%, тогда как у вкладов в иностранной валюте не достигала и 1%.

Впрочем, в будущем ситуация может измениться. Уже сейчас многие банки пересматривают свои условия по депозитам и снижают ставки вознаграждения. Таким образом, тенговые депозиты становятся менее привлекательными для вкладчиков.