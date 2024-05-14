Как запрет на продажу кредитов коллекторам повлияет на их работу в Казахстане

Банкам и МФО в Казахстане могут запретить продавать коллекторским агентствам проблемные кредиты. Но они все равно смогут продолжать свою деятельность. Про изменения в законе узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане рассматриваются поправки в закон, призванные минимизировать риски при кредитовании и защитить права заемщиков страны. Среди них: запрет на начисление процентов по просроченным более чем на 90 дней займам и на выдачу новых при такой просрочке, а также другие нормы.

Также вводится ограничение на продажу кредитов и микрозаймов физических лиц коллекторским агентствам до истечения двух лет с момента возникновения просроченной задолженности и при проведении процедур ее урегулирования.

И одновременно предлагается ввести двухлетний мораторий на уступку любых займов коллекторам, чтобы банки и микрофинансовые организации (МФО) самостоятельно провели работу по урегулированию задолженности граждан.

Некоторые аналитики при этом предполагают, что данные нововведения приведут к закрытию коллекторских агентств. Но, учитывая разнообразие деятельности коллекторов, работа для них найдется.

Что собой представляет продажа кредита

Так, например, как нам рассказала председатель Национальной палаты коллекторов Казахстана (НПКК) Назгуль Естеусизова, как правило, банки и МФО нацелены на привлечение депозитов и выдачу кредитов. И, чтобы не тратить ресурсы на возврат просроченных долгов, они их передают или продают коллекторским агентствам.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Коллекторская деятельность между тем делится на два вида: выкуп долга у основанного кредитора и работа по договору с кредитором.

В первом случае коллекторское агентство само переходит в статус кредитора и получает довольно широкие полномочия в отношении заемщика. В том числе оно может обратиться в суд и передать долг судебным исполнителям, которые используют свои методы взыскания долга, в том числе посредством ограничений.

В то же время существуют банки и МФО, которые имеют собственные подразделения по работе с просроченными кредитами. Отметим, что на них не распространяется закон РК "О коллекторской деятельности". Но они могут обратиться к коллекторам за помощью и привлечь их в качестве специалистов по досудебному урегулированию задолженности.

Как запрет на продажу кредитов скажется на коллекторах

Таким образом, изменения в законодательстве не должны нанести большого урона в целом для рынка коллекторов, так как классические коллекторские агентства продолжат заниматься досудебным урегулированием задолженности.

"Двухлетний мораторий на продажу проблемных задолженностей коллекторам не означает, что банки и МФО не смогут прибегать к их услугам. Как и прежде, они будут работать с уже имеющимся выкупленным портфелем, а также на основании договора, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебному взысканию и урегулированию задолженности", – отмечает глава НПКК.

Напомним, что казахстанские коллекторы между тем действуют исключительно в рамках закона. И их главная задача – помочь в решении вопроса с просроченными кредитом, не доводя дело заемщика до суда. Поэтому от коллекторских агентств лучше не скрываться.