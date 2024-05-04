В Казахстане проанализировали имена заемщиков и выяснили, что больше всего должны по кредитам люди с именами Руслан, Айгуль и Динара. Как зовут других должников, читайте в материале NUR.KZ.

Ранее Бюро национальной статистики составило список самых популярных имен в Казахстане. В топ-3 у мужчин вошли Азамат, Серик и Марат, а у женщин – Аружан, Мадина и Динара.

Однако на этом анализ имен не закончился. Аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, выяснили как зовут самых больших должников по кредитам в Казахстане

Как оказалось, заемщиков с именем Азамат в стране 44,8 тыс., Серик – 42,1 тыс., а Маратов – 41,4 тыс. Средняя сумма оставшейся задолженности по кредитам притом выше у Азаматов – около 3 млн тенге, тогда как у Сериков и Маратов показатель составляет около 2,5 млн, что равно среднему показателю по стране среди мужчин.

Среди женщин заемщиц с именами Динара 52,2 тыс., Мадина – 39,7 тыс., а Аружан – 21,2 тыс. Должны Динары в среднем тоже больше – около 2,8 млн на человека. У Мадин показатель составляет 2,4 млн, а у Аружан – не доходит и до 1 млн. Средняя сумма среди всех заемщиц между тем достигает примерно 2,2 млн тенге.

При этом лидерами по общей сумме кредитов стали казахстанцы с именем Руслан – 54,2 тыс. человек должны 148,6 млрд тенге. Следом идут казахстанки с именем Айгуль – у 52 тыс. заемщиц общий долг также составляет 148,6 млрд тенге. Замыкает топ-3 женщины с именем Динара – 52,2 тыс. должны 148,1 млрд тенге.

Лидеры по совокупной сумме долга. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

А вот Александры стали лидерами по общему количеству кредитов – 102,6 тыс. человек имеют 325,8 тыс. контрактов. Правда, общая сумма основного долга значительно меньше, чем у предыдущих лидеров – лишь 128,5 млрд тенге.

В топ-3 по количеству контрактов также вошли женщины с именем Елена – 276,9 тыс. кредитов на 94 млрд тенге, а также Наталья – 272,3 тыс. кредитов на 88,7 млрд тенге.

Лидеры по общему количеству кредитов. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Интересно, что если разобрать лидеров по отдельным кредитным продуктам, то окажется, что по автокредитам лидируют Русланы – 3,5 тыс. человек имеют 3,7 тыс. контрактов на сумму 21,5 млрд тенге.

На втором месте расположились казахстанцы с именем Азамат – 3,6 тыс. человек платят 3,8 тыс. автокредитов с совокупным долгом в 21,5 млрд тенге. Замыкают тройку лидеров Ерланы – 3,3 тыс. человек имеют 3,5 тыс. автокредитов на 19,4 млрд тенге.

По ипотеке больше всего должны 5,7 тыс. женщин с именем Айгуль – 6 тыс. контрактов на 56,1 млрд тенге. Следом идут 5,3 тыс. Динар – 5,6 тыс. контрактов на 55,5 млрд тенге, а замыкают лидерство Айнуры – 4,5 тыс. заемщиц имеют 4,7 тыс. кредитов на 48,1 млрд тенге.

Интересная ситуация наблюдается с кредитными картами. Здесь лидируют 30,9 тыс. Александров, которые должны по 38,4 тыс. контрактов порядка 4,2 млрд тенге.

Однако в спину им "дышит" всего 81 человек с именем Есимжан, которые имеют около 100 контрактов на сумму 3,9 млрд тенге. Замыкают тройку казахстанки с именем Елена: 29,1 тыс. женщин имеют 36,7 тыс. контрактов на сумму в 3,7 млрд тенге.

Что касается потребительских беззалоговых кредитов, то здесь также лидируют Александры – 93,3 тыс. человек имеют 261,1 тыс. контрактов на сумму 74,7 млрд тенге. На втором месте Русланы – 50,1 тыс. с 174,4 тыс. кредитов на 57,3 млрд тенге. А замыкают тройку женщины с именем Айгуль – 49,4 тыс. должны 63,7 млрд тенге по 181,8 тыс. кредитов.

Лидеры по разным кредитным продуктам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Естественно, важно понимать, что эта статистика не претендует на серьезную аналитику, поэтому казахстанцам не следует относиться к ней как к "истине в последней инстанции".

В кредите, как таковом, нет ничего плохого, наоборот, в умелых руках он превращается в мощный финансовый инструмент, который помогает не только достичь какой-либо цели, но и развивает финансовую дисциплину человека.