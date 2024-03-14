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Доверие к доллару достигло исторического минимума в Казахстане, сообщают аналитики

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вклады в банках второго уровня Казахстана в январе показали рост на 10,5% за год. Но объемы долларовых накоплений вкладчиков сократились сразу на 17,8%. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В январе 2024 года общие объемы накоплений на банковских депозитах в Казахстане выросли на 10,5% в годовом выражении (к январю 2023 года), или до 33,8 трлн тенге.

Однако в сравнении с декабрем прошлого года был зафиксирован отток денег физлиц из банков второго уровня: общая сумма сбережений казахстанцев за месяц по итогам января уменьшилась на 2,61%, до 19,9 трлн тенге.

Как сообщают аналитики Telegram-канала the HODL, подобный отток денег является привычным в первый месяц каждого года. При этом годовой прирост по вкладам был достигнут именно за счет сбережений в национальной валюте (плюс 23,2%).

Но объемы долларовых депозитов сократились сразу на 17,8% за год.

Что говорит статистика

"Примечательно, что в итоге на 1 февраля 2024 года, по данным НБ РК, долларизация депозитов снизилась до минимального значения за последние 26 лет и составила 23,1% (в октябре 2023 года – 24,5%). В том числе:

  • долларизация вкладов юридических лиц достигла 16-летнего минимума (24,2%, в октябре 2023 года – 26,5%);
  • долларизация вкладов физических лиц достигла 26-летнего минимума (22,2%, в октябре 2023 года – 22,8%).

Снижение долларизации сопровождалось как "нетто-притоком" новых тенговых вкладов, так и "нетто-оттоком" валютных вкладов", – отмечают аналитики.

Кубики с надписью "Deposit" стоят на фоне денег
Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В то же время тенговые депозиты показывают положительную динамику как у физических (плюс 31,3% за год), так и юридических (плюс 14,6% за год) лиц.

Так, только у одного банка второго уровня наблюдался прирост депозитов в январе текущего года. А у остальных БВУ отмечались "просадки" показателей по вкладам до 4,17% за месяц.

Как отмечают аналитики, несмотря на январское снижение объемов, в 2024 году рост вкладов может продолжить свою позитивную динамику.

"Так, в соответствии с результатами опроса по инфляционным ожиданиям, проведенного регулятором, в январе 2024 года наблюдался рост доли сберегающего населения до максимального значения (27%) с 2016 года.

Это сигнализирует о повышении сберегательного поведения населения", – считают в the HODL.

Напомним, ранее аналитики отмечали, что покупка доллара во время снижения его курса может стать выгодным решением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2067624-doverie-k-dollaru-dostiglo-istoricheskogo-minimuma-v-kazahstane-soobschayut-analitiki/

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