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Спрос на кредитные карты падает в Казахстане

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Мужчина диктует номер карты.
Кредитная карта. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане падает спрос на такой удобный банковский продукт, как кредитные карты. Их количество за год уменьшилось на 16,7%, а выдачи по ним упали на 32,2%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С помощью кредитной карты казахстанцы могут эффективно управлять своими финансами: можно, например, отсрочить платеж за крупную покупку. При правильном использовании таких карточек у их владельцев даже появляется возможность получать дополнительный доход.

Работают "кредитки" следующим образом: у держателя карточки есть лимит кредитных средств, которые он может потратить на оплату товаров или услуг. Использовать всю сумму необязательно, а проценты будут начисляться только на фактически потраченные средства. При этом в определенный период (обычно 30-60 дней) деньги можно вернуть вообще без переплаты.

Между тем портфель кредитных карт по итогам 2023 года, как сообщил официальный Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub, составил 468,2 млрд тенге, что на 5,2% больше, чем годом ранее. А вот средняя задолженность по контракту за 12 месяцев увеличилась всего на 3,9%до 162,2 тыс. тенге по состоянию на 1 января 2024 года.

Но на самом деле кредитные карты становятся все менее востребованными в Казахстане. За последний год общее количество "кредиток" в стране уменьшилось сразу на 16,7%, до 1,5 млн единиц.

При этом сократилась и общая сумма выдач по ним – на 32,2%, до 192,4 млрд тенге. Это снижение происходит даже несмотря на тот факт, что заимствование средств через "кредитки" стоит относительно недорого.

На протяжении 2023 года средняя годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) у кредитных карт чаще всего держалась на уровне ниже базовой ставки, то есть не превышала 16,75%. Для сравнения: по традиционным кредитам ставка зачастую была значительно выше и даже некоторое время превышала 20%.

Средняя ставка вознаграждения по кредитным картам
Средняя ставка вознаграждения по кредитным картам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Таким образом, несмотря на свои преимущества, все меньше казахстанцев предпочитает пользоваться кредитными картами. Вполне возможно, что одна из причин кроется в цифровизации банков, услуги которых сейчас можно получить в режиме онлайн всего за несколько секунд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2058225-spros-na-kreditnye-karty-padaet-v-kazahstane/

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