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30 лет независимости Казахстана

"Нацбанк предупреждает": писать в рекламе кредитов об их вреде и реальной переплате предложил депутат

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Мужчина считает деньги
Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В мажилисе на презентации законопроекта по минимизации рисков при кредитовании казахстанцев депутат предложил прописать в нем требования к рекламе кредитов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил депутат Анас Баккожаев, в рекламе кредитов в Казахстане указывают только годовую ставку и не прописывают реальную переплату по кредиту.

"Приходит реклама (кредита - прим. ред.) - 7% или 10% годовых. Но мы же понимаем, что это обложка. На самом деле концентрацию всех этих процентов дает другой показатель - эффективная ставка. На самом деле эффективная ставка намного больше.

Клиент встречается с этим показателем только когда уже оформляет график погашения - в конце уже все это видит… а реклама идет до. Поэтому я хочу внести поправку, и коллег призываю поддержать - писать в рекламных проспектах не только годовую ставку, а ставку эффективную, чтобы заемщик сразу знал - 7% годовых, но 36% эффективной ставки", - предложил депутат.

Второе его предложение касательно рекламы - по аналогии рекламы сигарет с фразой "Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья" - прописывать подобное и в рекламе кредитов.

"Проблемы кредитования - это уже как проблемы со здоровьем. Минздрав предупреждает о вреде курения. Почему бы не написать на рекламных проспектах, что кредит может ухудшить ваше экономическое благополучие. Может, Нацбанк предупреждает или кто-то предупреждает", - добавил Баккожаев.

С предложением согласился зампред АРРФР Нурлан Абдрахманов.

"Предложение по поводу рекламы мы поддерживаем как госорган, занимающийся этим вопросом. (…) Мы считаем, что такая информация, как номинальная ставка, переплата, годовая эффективная ставка - с такими сведениями заемщик должен быть ознакомлен до того, как он получает кредит.

(…) По поводу того, чтобы в рекламе указывать информацию о вреде - мы готовы эту поправку проработать. Как вариант, мы предлагаем ужесточить требование к раскрытию информации о последствиях неисполнения обязательств - в случае, если вы не сможете вернуть кредит или не оплатите его, и далее негативная информация - вы не сможете это, это и это. Это будет, наверное, отрезвляюще на человека действовать", - ответил Абдрахманов.

Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане банки хотят обязать предупреждать о последствиях невыплаты кредита. Вопрос возник в связи с закредитованностью населения. Эксперты считают, что не последнюю роль здесь играет и неосведомленность заемщиков об условиях кредита.

Отмечалось, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления, которое вносит ряд изменений в правила предоставления банковских услуг. Другими словами, в случае утверждения проекта банки должны будут не просто рекламировать преимущества своих кредитных продуктов, а вместе с тем сообщать о последствиях, если заемщик по какой-либо причине не сможет вовремя выплатить долг.

Мы также ранее сообщали о том, что общая задолженность казахстанцев перед кредитными организациями на начало ноября 2023 года достигла 18,5 трлн тенге. В основном это - кредиты физлиц. Тройка самых популярных кредитов среди казахстанцев - беззалоговое кредитование, ипотека, автокредитование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2052686-natsbank-preduprezhdaet-pisat-v-reklame-kreditov-ob-ih-vrede-i-realnoy-pereplate-predlozhil-deputat/

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