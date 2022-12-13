Предупреждать о последствиях невыплаты кредита хотят обязать банки в Казахстане

В Казахстане остро стоит проблема закредитованности населения. Не последнюю роль здесь играет и неосведомленность заемщиков об условиях кредита. О том, как планируется защищать интересы казахстанцев перед банками, рассказали эксперты медиа-портала FinGramota.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления, которое вносит ряд изменений в правила предоставления банковских услуг.
Некоторые предложенные изменения касаются непосредственно казахстанских банков. Так, например, авторы проекта хотят обязать их предоставлять в рекламе своих кредитных продуктов полную информацию о займах и об ответственности заемщиков за несвоевременное исполнение своих обязательств по кредиту.
Другими словами, если проект утвердят, банки должны будут не просто рекламировать преимущества своих кредитных продуктов, а вместе с тем сообщать о последствиях, если заемщик по какой-либо причине не сможет вовремя выплатить долг.
Напомним, последствия невыплаты кредита могут быть очень серьезными. Помимо того, что у должника будет испорчена кредитная история, банки вправе начислить штрафы и пени, передать задолженность на досудебное взыскание, урегулирование коллекторскому агентству и даже обратиться с иском в суд.
Новые правила могут помочь казахстанцам подходить к вопросу кредитования более ответственно.
Впрочем, на этом изменения, предложенные проектом, не заканчиваются. Отдельный блок поправок посвящен мероприятиям, направленным на защиту заемщиков, пострадавших от кредитных мошенников.
Как планируется защищать казахстанцев от мошеннических кредитов
Несмотря на то, что в Казахстане активно борются с мошенниками всех мастей и разрабатывают законопроекты, которые должны защитить от них рядовых казахстанцев, проблема незаконных кредитов по-прежнему остается очень серьезной.
Мошенники активно используют современные технологии и элементы социальной инженерии, чтобы обманным путем завладеть персональными и платежными данными граждан. Таким образом они могут получить доступ к банковским приложениям казахстанцев и оформить на них фиктивные кредиты.
Предложенный финрегулятором проект затрагивает и эту сферу. Так, некоторые поправки должны обязать финансовые институты работать с правоохранительными органами, если будет установлен факт оформления займа мошенническим образом.
Для защиты заемщиков, пострадавших от мошенников, регулятором предлагается внести следующие изменения в законодательство:
- приостановление начисления банком вознаграждения по займу и прекращение претензионно-исковой работы не позднее 3 календарных дней при внесении правоохранительными органами представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения;
- принятие банком решения о списании задолженности клиента и внесение корректировок в кредитную историю клиента по решению суда, подтверждающего факт неполучения клиентом займа.
То есть поправки позволят не только приостановить взыскание долга с жертвы в период проведения правоохранительными органами следственных мероприятий, но и позволят буквально «отменить» кредит, если будет доказано, что он был оформлен мошенническим способом, а клиент не получил заем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2001276-preduprezhdat-o-posledstviyah-nevyplaty-kredita-hotyat-obyazat-banki-v-kazahstane/