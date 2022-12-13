Предупреждать о последствиях невыплаты кредита хотят обязать банки в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане остро стоит проблема закредитованности населения. Не последнюю роль здесь играет и неосведомленность заемщиков об условиях кредита. О том, как планируется защищать интересы казахстанцев перед банками, рассказали эксперты медиа-портала FinGramota.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления, которое вносит ряд изменений в правила предоставления банковских услуг.

Некоторые предложенные изменения касаются непосредственно казахстанских банков. Так, например, авторы проекта хотят обязать их предоставлять в рекламе своих кредитных продуктов полную информацию о займах и об ответственности заемщиков за несвоевременное исполнение своих обязательств по кредиту.

Другими словами, если проект утвердят, банки должны будут не просто рекламировать преимущества своих кредитных продуктов, а вместе с тем сообщать о последствиях, если заемщик по какой-либо причине не сможет вовремя выплатить долг.

Напомним, последствия невыплаты кредита могут быть очень серьезными. Помимо того, что у должника будет испорчена кредитная история, банки вправе начислить штрафы и пени, передать задолженность на досудебное взыскание, урегулирование коллекторскому агентству и даже обратиться с иском в суд.

Новые правила могут помочь казахстанцам подходить к вопросу кредитования более ответственно.

Впрочем, на этом изменения, предложенные проектом, не заканчиваются. Отдельный блок поправок посвящен мероприятиям, направленным на защиту заемщиков, пострадавших от кредитных мошенников.

Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

Как планируется защищать казахстанцев от мошеннических кредитов

Несмотря на то, что в Казахстане активно борются с мошенниками всех мастей и разрабатывают законопроекты, которые должны защитить от них рядовых казахстанцев, проблема незаконных кредитов по-прежнему остается очень серьезной.

Мошенники активно используют современные технологии и элементы социальной инженерии, чтобы обманным путем завладеть персональными и платежными данными граждан. Таким образом они могут получить доступ к банковским приложениям казахстанцев и оформить на них фиктивные кредиты.

Предложенный финрегулятором проект затрагивает и эту сферу. Так, некоторые поправки должны обязать финансовые институты работать с правоохранительными органами, если будет установлен факт оформления займа мошенническим образом.

Для защиты заемщиков, пострадавших от мошенников, регулятором предлагается внести следующие изменения в законодательство:

приостановление начисления банком вознаграждения по займу и прекращение претензионно-исковой работы не позднее 3 календарных дней при внесении правоохранительными органами представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения;

принятие банком решения о списании задолженности клиента и внесение корректировок в кредитную историю клиента по решению суда, подтверждающего факт неполучения клиентом займа.

То есть поправки позволят не только приостановить взыскание долга с жертвы в период проведения правоохранительными органами следственных мероприятий, но и позволят буквально «отменить» кредит, если будет доказано, что он был оформлен мошенническим способом, а клиент не получил заем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2001276-preduprezhdat-o-posledstviyah-nevyplaty-kredita-hotyat-obyazat-banki-v-kazahstane/