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В какой валюте казахстанцы предпочитают хранить деньги в банках

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Банкноты тенге и доллары
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка сегодня на брифинге СЦК рассказал, что казахстанцы стали чаще открывать депозиты в нацвалюте, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, в какой валюте казахстанцы предпочитают хранить деньги в банках.

"У нас наблюдается рост депозитной базы не только юрлиц, но и физлиц. И здесь я бы хотел отметить позитивную динамику, которая наблюдается за последние два-три года: мы видим, что люди сейчас начинают больше открывать депозиты в национальной валюте", – сказал в ответ замглавы АРРФР Олжас Кизатов.

При этом он напомнил, что еще два-три года назад в основном превалирующую долю депозитов люди открывали в иностранной валюте.

"Сейчас наблюдается рост вкладов населения в банках, и плюс еще наблюдается рост вкладов именно в национальной валюте. Мы это видим. Когда эта тенденция наблюдается в течение двух-трех лет, это можно говорить о том, что определенное доверие населения к банковской системе возвращается", – резюмировал Кизатов.

В июне этого года в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) рассказали, что казахстанцы все чаще предпочитают депозиты в тенге, а уровень долларизации постепенно снижался. Причинами этому явлению назвали ставку вознаграждения и гарантию сохранения вклада.

В КФГД отметили, что у казахстанцев не только сохраняется доверие к банковской системе, но и растет желание передавать свои деньги депозитным организациям.

По итогам августа общий объем банковских вкладов казахстанцев, являющихся физическими лицами, превысил 18,1 трлн тенге. Из этой суммы, как рассказали в Национальном банке РК, порядка 12,8 трлн тенге граждане хранят в тенге, на вклады в иностранной валюте приходится лишь около 5,3 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2048699-v-kakoy-valyute-kazahstantsy-predpochitayut-hranit-dengi-v-bankah/

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