Объем депозитов продолжает расти: в каких банках казахстанцы хранят свои деньги

По итогам октября казахстанцы накопили на своих вкладах более 18,7 трлн тенге. Лидерами по общим суммам являются Halyk, Kaspi и "Отбасы банк". Подробнее о депозитной сфере читайте в материале NUR.KZ.

По итогам октября 2023 года на депозитных счетах казахстанцев, по данным Национального банка РК, скопилось более 18,7 трлн тенге. Это сразу на 124,1 млн тенге больше, чем было месяцем ранее.

В целом, с начала года объем вкладов в банках второго уровня вырос на 11,75%, или почти на 2 трлн тенге. Отметим, что ежемесячно и без того рекордная сумма депозитов продолжает расти.

Рост депозитов в казахстанских банках. Инфографика: NUR.KZ

Большая часть суммы хранится в национальной валюте – почти 13,5 трлн тенге, а остальные 5,2 трлн тенге казахстанцы держат в иностранной.

На вклады до востребования и текущие счета пришлось почти 3 трлн тенге, на срочные, несрочные и сберегательные депозиты – почти 15,8 трлн тенге, а на условные вклады – лишь чуть более 4 млрд тенге.

Что касается банков, которые население Казахстана выбирает для хранения своих денег, то, согласно статистическому бюллетеню Нацбанка, здесь лидерство держат Halyk Bank (5,2 трлн тенге) и Kaspi (4,6 трлн тенге). С большим отрывом от них третье место занимает "Отбасы банк" (2,3 трлн тенге), который специализируется на жилищных сбережениях.

Порог в 1 трлн тенге также превысили вклады физических лиц в "Евразийском банке" и "Банке ЦентрКредит". На первый приходится чуть более 1 трлн тенге, а на второй – почти 2 трлн тенге.

Меньше всего денег частных казахстанцев хранится в "Ситибанк Казахстан" – всего около 3 млн тенге. Однако важно понимать, что в отличии от всех вышеперечисленных этот банк в основном работает с юридическими лицами.

Объем депозитов в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Таким образом, несмотря на снижение рекомендуемой предельной ставки вознаграждения по некоторым видам вкладов, оттока депозитов в тенге не произошло, зато продолжилась их дедолларизация.