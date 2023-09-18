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30 лет независимости Казахстана

Крупные кредиты под 2% предлагают оформить мошенники в Казахстане

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Мошенник звонит своей жертве
Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

В социальных сетях мошенники предлагают оформить казахстанцам кредиты на большие суммы и всего под 2% годовых. Почему не стоит им доверять, рассказал портал StopFake.

Пользователи социальной сети Facebook из Казахстана стали получать "выгодные" кредитные предложения. В них гражданам предлагают оформить кредит на сумму до 90 млн для покупки недвижимости или открытия бизнеса.

Еще одно заманчивое условие – процентная ставка у таких займов крайне низкая и составляет всего 2%. При этом реальные ставки по кредитам в казахстанских банках в разы выше.

Мошенники предлагают казахстанцам оформить кредит
Предложение мошенника. Скриншот: stopfake.kz

Однако доверять таким сообщениям не стоит. Эксперты обращают внимание сразу на несколько "звоночков", которые должны предостеречь казахстанцев от того, чтобы принять такое "щедрое" предложение.

Во-первых, в таких сообщениях говорится, что займы планирует выдавать не банк или какая-то финансовая организация, а частное лицо. Во-вторых, валюта займа указана не в тенге, а в кыргызских сомах. Уже эти два факта должны насторожить пользователей.

Как выяснили эксперты, подобные предложения оформить крупные займы от частного лица не редкость за рубежом. К примеру, в Сингапуре таким образом работают мошенники.

"Связавшихся с ними заинтересованных "заемщиков" они просят отправить на указанный счет некую комиссию за оформление кредита, а после этого пропадают – перестают отвечать на звонки и сообщения", – рассказал портал StopFake.

Впрочем, мошенники также не оставляют в покое тех пользователей, которые не "клюнули" на уловки и отказались от предложения. В этом случае преступники начинают шантажировать свои жертв, угрожая, что обнародуют их персональные данные.

Чтобы обезопасить себя, казахстанцы не должны отвечать на подобные сообщения и тем более переходить по ссылкам, которые отправляют мошенники в социальных сетях и мессенджерах. Иначе есть риск потерять свои деньги или передать злоумышленникам конфиденциальную информацию.

Отметим, что это не единственный метод, которым пользуются "кредитные" мошенники. Ранее мы рассказывали о том, как злоумышленники за вознаграждение предлагали казахстанцам помощь в получении банковских займов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2037050-krupnye-kredity-pod-2-predlagayut-oformit-moshenniki-v-kazahstane/

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