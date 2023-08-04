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Может ли банк изменить условия кредита из-за инфляции в Казахстане

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Мужчина подписывает кредитный договор
Договор. Иллюстративное фото: Skarie20/Getty Images

При оформлении займа банк и заемщик подписывают договор, закрепляющий их права и обязанности. Когда и кто может менять его условия, читайте в материале NUR.KZ.

Кредит является финансовым инструментом, который может оказаться полезным при определенных условиях.

Однако он также подразумевает ответственность и риски для заемщика, особенно когда ставки вознаграждения остаются высокими. При этом кредитный договор имеет определенные условия, касающиеся процентов, досрочного погашения, штрафов и так далее.

Так, из-за просрочек может увеличиться долг в виде переплаты. И чтобы облегчить долговую нагрузку, можно обратиться в банк второго уровня (БВУ) для изменения условий кредита.

Однако это возможно лишь в некоторых ситуация.

Кто может поменять договор

Банки не могут самостоятельно поменять условия договора. Для этого необходимо обращение самого должника.

Однако не всегда БВУ шли на встречу заемщику и соглашались на это.

Теперь Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР) опубликовало проект закона, который вносит поправки и дополнения в правила рассмотрения обращений клиентов банков по изменению условий займа.

В нем обозначен точный список причин, по которым БВУ должны принять обращения казахстанцев об изменении условий кредита.

Работник отмечает день в календаре и держит кредитную карту
Календарь. Иллюстративное фото: Parkpoom Yeesoontes/EyeEm/Getty Images

Уважительные причины для заемщика

Согласно опубликованному документу, казахстанцы могут подать заявление в банк об изменении условий кредита (в пользу заемщика), чтобы облегчить долговую нагрузку.

Но для этого нужно подтвердить факт ухудшения финансового положения.

Например, это может быть потеря работы. В таком случае к заявлению нужно прикрепить справку о регистрации в качестве безработного в центре трудовой мобильности или справку о доходах заемщика за последние шесть месяцев с места работы.

Также снижение зарплаты и попадание в категорию социально-уязвимых слоев населения (СУСН) заемщика или его совместно проживающего близкого родственника, супруга (супруги) может стать объективной причиной для пересмотра займа.

Но для подтверждения этого понадобится предоставить справку с места работы о доходах за последние полгода или выписку о движении денежных средств должника.

При этом снижение дохода, согласно документу, это когда за два последних месяца (до месяца подачи заявления) заработок заемщика упал сразу на 30% по сравнению с последними 12 месяцами.

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Временная нетрудоспособность (более двух месяцев) заемщика или его близких родственников (а также их смерть), отпуск в связи с рождением, усыновлением новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – все это тоже относится к уважительным причинам для подачи заявления.

Подтвердить эти ситуации могут листы о временной нетрудоспособности, приказ о соответствующем отпуске, справка о смерти близких родственников и так далее.

При этом имеется список заболеваний, по которым больничный выдается на более чем два месяца.

Служба в армии также входит в перечень уважительных причин для пересмотра условий кредита. Понадобится документ, подтверждающий прохождение заемщиком срочной воинской службы.

Также учитываются непредвиденные обстоятельства, повлиявшие на способность заемщика платить по кредиту: кража (средств для предпринимательства и получения дохода), пожар, затопление и прочее повреждение имущества, чрезвычайное положение и так далее.

Для их подтверждения понадобится соответствующие документы и справки.

Что будет дальше

После получения заявления с подтверждением банк должен дать обоснованный ответ в течение 15 календарных дней.

В случае одобрения, заемщикам может быть предоставлена отсрочка платежа на срок не менее трех месяцев. А в случае военнослужащих – на срок прохождения службы.

При этом требовать погасить весь долг или его часть БВУ не вправе.

Но если банк откажется облегчить условия и не предложит оптимального решения ситуации, то казахстанцы могут подать жалобу в АРРФР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2031134-mozhet-li-bank-izmenit-usloviya-kredita-iz-za-inflyatsii-v-kazahstane/

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