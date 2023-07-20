В каких банках хранят доллары казахстанцы

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские вкладчики могут открыть банковский депозит в том числе в долларах США. В каких банках второго уровня (БВУ) страны хранится больше всего американской валюты, рассказали аналитики Finprom.

Депозит – один из финансовых инструментов, который может помочь казахстанцам защитить свои сбережения от обесценивания и даже приумножить их. Однако перед тем как оформить вклад, необходимо решить, в какой валюте он будет открыт – в тенге или иностранных деньгах.

Часть казахстанских вкладчиков, несмотря на низкую ставку вознаграждения (меньше 1% годовых), предпочитают открывать вклад именно в американских долларах. Впрочем, с каждым месяцем объем долларовых депозитов постепенно уменьшается.

Так, согласно данным аналитиков, вклады населения в иностранной валюте в казахстанских банках, которые являются участниками системы гарантирования депозитов, к 1 июня 2023 года составили порядка 5,5 трлн тенге. Отметим, что это сразу на 89,5 млрд тенге меньше, чем было месяцем ранее.

Большинство финансовых организаций, которые позволяют открывать долларовые депозиты, испытывают отток средств, а увеличили свой инвалютный капитал только шесть банков второго уровня:

ForteBank – на 19,6 млрд тенге ;

; "Банк Фридом Финанс Казахстан" – на 17,9 млрд тенге ;

; Jusan Bank – на 7,1 млрд тенге ;

; Bereke Bank – на 580 млн тенге ;

; "ТПБ Китая" – на 309 млн тенге ;

; "Банк Китая в Казахстане" – на 38 млн тенге.

Однако стоит отметить, что в лидерах по общему объему средств на долларовых депозитах оказались совершенно другие БВУ.

Так, например, на Halyk Bank приходится более 2 трлн тенге. Следом идет "Банк ЦентрКредит", где объем депозитов в иностранной валюте составил почти 958 млрд в перерасчете на тенге. А на третьей позиции расположился "Евразийский банк" – почти 455 млрд тенге.

В каких банках казахстанцы хранят иностранную валюту. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что в Казахстане 19 из 21 БВУ являются участниками системы гарантирования депозитов. На них приходится 99,9% всех вкладов физлиц, или 17,4 трлн тенге, из которых 31,4% – вклады в иностранной валюте. При этом в двух банках ("Отбасы банк" и "Ситибанк Казахстан") долларовых депозитов нет.

Стоит отметить, что год назад, хоть доля инвалютных депозитов и была выше (32,9%), общая сумма, которая на них хранилась, была значительно меньше (4,1 трлн тенге).

Объем инвалютных депозитов в казахстанских банках. Инфографика: finprom.kz

Тем не менее, стоит отметить, что в текущем году после прошлогоднего увеличения зафиксировано снижение спроса на депозиты в иностранной валюте – еще в январе 2023 года общая сумма на сберегательных счетах составляла 5,7 трлн в перерасчете на тенге.

Другими словами, в банковской сфере происходит дедолларизация вкладов, и все больше казахстанцев предпочитают открывать депозиты в тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2029368-v-kakih-bankah-hranyat-dollary-kazahstantsy/