Более 16 трлн тенге накопили на депозитах казахстанцы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всего за месяц объем средств на депозитах физических лиц в Казахстане увеличился более чем на 500 млрд тенге. Сколько денег сейчас хранят казахстанские вкладчики, читайте в материале NUR.KZ.

Депозиты по-прежнему являются одним из самых популярных финансовых инструментов для защиты сбережений среди казахстанцев. Более того, с каждым месяцем общая сумма средств, которая хранится в депозитных организациях, неуклонно растет.

Так, например, по итогам мая 2023 года на вкладах физических лиц было сконцентрировано более 15,9 трлн тенге.

Теперь же, по данным Национального банка РК, эта сумма всего за месяц увеличилась еще на 524,2 млрд тенге. Таким образом к июлю на сберегательных счетах казахстанцев было накоплено более 16,4 трлн тенге.

Для сравнения: годом ранее на депозитах хранилось лишь 13,6 трлн тенге, то есть рост за год составил 20,9%, а в деньгах – более 2,8 трлн тенге.

Большую часть из этих средств казахстанцы традиционно хранят в тенге – более 12,3 трлн тенге, или 74,83% от общего объема. Это неудивительно, ведь именно тенговые вклады отличаются высокой ставкой, которая в некоторых банках может достигать 18% годовых.

Тем временем в иностранной валюте хранится около 4,14 трлн тенге, или 25,17% от общего объема средств. Ведь у депозитов, которые открываются в иностранной валюте, в свою очередь крайне низкая ставка вознаграждения – меньше 1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2029102-bolee-500-mlrd-tenge-nakopili-kazahstantsy-na-depozitah-za-mesyats/