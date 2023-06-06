Предельные ставки по микрокредитам "до зарплаты" снизят в Казахстане

Микрокредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане приняли постановление, которое снизит предельные ставки по некоторым микрокредитам "до зарплаты", выдаваемым на 45 дней в ограниченной сумме. Об их изменении узнали журналисты NUR.KZ.

В апреле текущего года Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка был предложен проект постановления, пересматривающий предельные ставки по некоторым микрокредитам. До 28 апреля прошла стадия его обсуждения, а 26 мая проект был принят.

В итоге, 5 июня постановление об изменениях было опубликовано на портале "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде".

Поправки коснулись только закона, регулирующего максимальные проценты по микрокредитам "до зарплаты". Так называют займы, которые выдаются физическим лицам на срок до 45 дней в размере, не превышающем 50 месячных расчетных показателя (МРП), что равно 172 500 тенге в 2023 году.

Согласно документу, с 1 октября 2023 года предельные значения вознаграждения по таким беззалоговым микрокредитам будут следующими:

для микрозаймов, чья сумма не превышает 30 МРП ( 103 500 тенге ) – менее 1% в день, а общая предельная ставка не должна превышать 20% от суммы микрозайма;

( ) – в день, а общая предельная ставка не должна превышать от суммы микрозайма; если сумма микрозайма равна или превышает 30 МРП – менее 1% в день и не более 15% от общей суммы на весь срок.

У микрокредитов "до зарплаты", обеспеченных залогом, предельная ставка будет составлять не более 0,8% в день, а общая при этом не должна превышать 20% от суммы займа.

Также, в документе уточняется, что если микрокредит будет продлен на срок, превышающий 45 дней, то предельная ставка вознаграждения не должна превышать 0,4% в день.

При этом, согласно действующей редакции постановления, для всех микрокредитов, выданных на 45 дней в сумме, не превышающей 50 МРП, действует предельная ставка менее 1% в день и не более 20% на весь период займа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2023538-predelnye-stavki-po-mikrokreditam-do-zarplaty-snizyat-v-kazahstane/