Кредиты какого размера оформляют большинство казахстанцев

Деньги и банковские карточки. Иллюстративное фото: Getty Images / boonchai wedmakawand

Кредит является доступным инструментом, чем активно пользуются казахстанцы. Какие суммы они чаще всего оформляют в качестве потребительского займа, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным Первого кредитного бюро, на 1 апреля 2023 года казахстанцы имели беззалоговые потребительские займы на общую сумму, равную 7 трлн 672,5 млрд тенге.

За последние 12 месяцев (с 1 апреля 2022 года) этот показатель вырос на 30,1% или 1,8 трлн тенге. Именно столько денег было оформлено в кредит в рамках беззалоговых потребительских займов.

А если считать с 1 апреля 2021 года, то рост составил уже 78,3% или около 3,4 трлн тенге.

Как отмечает Telegram-канал DATA HUB, в апреле текущего года основная доля займов не превышала 60 тыс. тенге.

Самый частый кредит

За апрель текущего года беззалоговые потребкредиты оформили 1,7 млн человек, а их объем составил 656,1 млрд тенге. При этом на 10% заемщиков (167 тыс. человек) пришлось 381,4 млрд тенге (58%) кредитов.

Из остальных 90% казахстанцев 834,7 тыс. человек оформляли относительно недорогие кредиты:

займы стоимостью до 20,7 тыс. тенге – в апреле их объем достиг 2,5 млрд тенге ;

– в апреле их объем достиг ; от 20,7 тыс. до 35,6 тыс. тенге – подобные займы составили 4,6 млрд тенге ;

– подобные займы составили ; от 35,6 тыс. до 56 тыс. тенге – это еще 7,7 млрд тенге ;

– это еще ; от 56 тыс. ло 86 тыс. тенге – объем составил 11,7 млрд тенге ;

– объем составил ; от 86 тыс. до 125 тыс. тенге – всего оформлено на общую сумму в 17,4 млрд тенге.

То есть 50% от всех заемщиков в апреле 2023 года прибегали к небольшим кредитам для покупки товаров и услуг.

Такое поведение потребителей может быть объяснено популярностью рассрочки и прочих видов кредитования, которые позволяют приобрести товар с отложенными платежами и без переплаты.

Получается, что вместо полной оплаты наличными деньгами, покупатели могут оформить рассрочку за ту же цену и платить по частям, оставляя деньги на другие цели.

Напомним, что ранее аналитики высказались о закредитованности казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2021565-kredity-kakogo-razmera-oformlyayut-bolshinstvo-kazahstantsev/