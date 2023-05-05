Как снять залог с автомобиля за пять минут в Казахстане

Ключи от машины. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Выплатив кредит за автомобиль, казахстанцам надо снять с него залог. Сейчас для этого не нужно никуда ехать – все делается онлайн. Сколько граждан воспользовались этой услугой, рассказали в МВД РК.

Приобрести автомобиль не всегда получается на собственные средства. В этом случае казахстанцы обычно оформляют кредит в банке. Выдается заем, как правило, под залог приобретаемой машины. Такие же правила действуют и в программе льготного автокредитования, которая сейчас действует в Казахстане.

Как отмечают в Министерстве внутренних дел РК (МВД РК), раньше регистрация залога занимала до 3-4 дней и могла создать большие трудности для автовладельца, ведь не у всех есть столько свободного времени.

С такой же ситуацией казахстанец сталкивался и после успешного закрытия кредита. При снятии залога с автомобиля требовалось сначала получить в банке письменное подтверждение о погашении займа, которое потом необходимо было предоставить в полицию.

Теперь же вся процедура была перенесена в онлайн-формат. Владельцу авто достаточно зайти в банковское мобильное приложение и заказать соответствующую услугу. Залог после этого автоматически зарегистрируется или снимается в базе данных МВД.

Другими словами, казахстанцам больше не нужно посещать банк и полицию. Регистрация залога и его прекращение занимает не более 5 минут, а электронные копии договора залога и свидетельства о его регистрации будут доступны на смартфонах автовладельцев.

По данным Министерства внутренних дел РК, с момента запуска онлайн-сервиса им уже воспользовалось порядка 90 тыс. казахстанцев.

Напомним, у казахстанцев есть возможность получать и другие услуги в режиме онлайн. Ранее мы рассказывали о том, как можно заменить водительское удостоверение с истекающим сроком годности, не тратя времени в автоЦОНах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2019493-kak-snyat-zalog-s-avtomobilya-za-pyat-minut-v-kazahstane/