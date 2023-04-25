Сколько денег должны кредиторам казахстанцы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы активно оформляют кредиты в банках и микрофинансовых организациях. О том, какую сумму к апрелю задолжали кредиторам граждане, рассказали аналитики Telegram-канала Data Hub Powered by FCBK.

В Казахстане продолжает расти объем средств, которые казахстанцы взяли в кредит. По данным аналитиков, в марте текущего года кредитный портфель увеличился на 1,1% за месяц. По состоянию на 1 апреля его общий объем составил 16,1 трлн тенге.

Практически весь рост обеспечили потребительские беззалоговые займы. Их оформило порядка 1,9 млн человек, а общая сумма кредитов составила 666 млрд тенге.

Примечательно, что больше половины этой суммы обеспечили лишь 10% заемщиков, это около 190 тыс. человек – они заняли 357,6 млрд тенге. Остальные 1,7 млн человек в совокупности взяли в кредит чуть более 308 млрд тенге. То есть, в зависимости от целей, казахстанцы берут разные суммы кредитов.

Какие суммы занимают казахстанцы. Инфографика: t.me/DataHub_FCBK

Похожая ситуация наблюдается и с общей суммой займов. Так, например, большую часть всего кредитного портфеля формируют также всего лишь 10% заемщиков (около 737 тыс. человек). На них приходится 46% совокупной задолженности по беззалоговым потребительским кредитам. Средняя сумма задолженности составляет 4,8 млн тенге.

У остальных 90%, куда входит 6,6 млн человек, средний размер кредита составляет около 625,1 тыс. тенге. Причем примерно у половины из них задолженность не превышает и 203 тыс. тенге.

Сколько должны казахстанцы. Инфографика: t.me/DataHub_FCBK

Если же брать во внимание все виды займов, оформленных в марте, то их оформило порядка 2,3 млн человек, а общая сумма превышает 1 трлн тенге.

Всего же на данный момент примерно у 8,2 млн казахстанцев есть хотя бы один действующий кредит. Это более чем на 1 млн человек больше, чем было на начало 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2018027-skolko-deneg-dolzhny-kreditoram-kazahstantsy/