Денег иностранцев стало в 3 раза больше в банках Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году в казахстанские банки поступило огромное количество денег от иностранных граждан. О том, на сколько увеличился объем средств нерезидентов, рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана.

В 2022 году через Казахстан при помощи международных систем денежных переводов прошло 1,8 трлн тенге. Это сразу на 32,7% больше, чем было годом ранее.

Как оказалось, отметилась ростом и банковская сфера Казахстана. В 2022 году совокупный объем средств нерезидентов, то есть иностранных граждан, в банковской системе страны вырос в 3,2 раза, с 0,7 до 2,3 трлн тенге.

Как отмечают аналитики, на иностранцев пришлось почти треть (29%) всего прироста ликвидности в системе (всего 5,4 трлн, нерезиденты – 1,6 трлн). Таким образом, доля денег иностранных граждан достигла 7,5%.

Прирост средств иностранцев в банках. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Сильно выросли и объемы переведенных средств из-за рубежа. Как и в случае с системами международных денежных переводов, значительная часть денег была получена из России – 52,6% от всей полученной из-за границы суммы.

Таким образом, впервые за 4 года Казахстан впервые получил из России денег больше, чем отправил: 357 млрд против 196 млрд тенге.

Впрочем, даже несмотря на такой значительный прирост, страна все равно сохранила статус нетто-отправителя финресурсов: получено около 679 млрд, а отправлено – больше 1 трлн тенге.

Переводы денег между странами. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

При этом в страну ввозились и наличные деньги. Основная доля пришлась на американские доллары – их ввезли на сумму более 1,8 трлн тенге. Это в 2 раза больше, чем было в 2021 году – 877 млрд тенге.

В страну отправляли и рубли: порядка 218 млрд тенге. Но из-за большого количества ввезенных в страну долларов доля российской валюты уменьшилась с 30,4% до 10%. Зато рубли отметились при вывозе валюты – на них пришлось 97,9% всех вывезенных из Казахстана иностранных денег.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Напомним, в 2022 году денежная масса рублей сильно превышала рыночный спрос, и, чтобы его нормализовать, правительство разрешило в разовом порядке вывоз российской валюты банками. Именно этим и объясняется такой высокий показатель.

В целом, можно предположить, что ряд внешних исторических событий прошлого года оказал сильное влияние на финансовую жизнь страны. Как отмечают аналитики, в первую очередь приток средств положительно повлиял на бизнес финансовых институтов, в том числе за счет расширения возможностей по кредитованию внутренних субъектов экономики.

Другими словами, деньги иностранцев работают на экономику Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2017978-deneg-inostrantsev-stalo-v-3-raza-bolshe-v-bankah-kazahstana/