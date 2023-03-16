Указывать честную информацию о процентах по кредитам обяжут казахстанские банки и МФО

Оформление кредита. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане будут введены новые правила, которые должны защитить права заемщиков в сфере кредитования. Какие изменения планируются в банковской сфере, узнали журналисты NUR.KZ.

Чтобы завлечь клиента, некоторые банки и микрофинансовые организации (МФО) могут предлагать очень выгодные условия по займам. Например, рекламировать чрезвычайно низкие процентные ставки.

Однако при оформлении кредита заемщик может столкнуться с неожиданными условиями: повышенной комиссией или же нестандартным расчетом процентов.

Как итог, в лучшем случае вместо выгодного кредита клиент оформляет самый обычный заем, который ничем не отличается от любых других, в худшем – оказывается в жестких условиях, которые будет вынужден соблюдать.

Чтобы пресечь такие ситуации, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло два постановления. Одно вносит поправки в правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по микрокредитам, а другое – в правила исчисления ставок вознаграждения по банковским займам и вкладам.

Согласно им, банки и МФО должны указывать годовую эффективную ставку вознаграждения в одинаковом оформлении (величина шрифта и стиль) с номинальной в договорах о предоставлении кредитов, а также при размещении рекламы, содержащей информацию о вознаграждении по ним.

То есть теперь финансовые организации не смогут "нарисовать звездочку" и добавить приписку о реальной ставке мелким шрифтом. Другими словами, их обяжут указывать честную информацию о процентах по кредитам, чтобы их клиенты сразу знали обо всех условиях.

Данные поправки должны усилить защиту прав заемщиков, позволить им лучше ориентироваться в финансовых услугах и правильно понимать условия предлагаемого кредита.

Они вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, ранее агентство также предлагало снизить предельные ставки по беззалоговым банковским займам и микрокредитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2013160-ukazyvat-chestnuyu-informatsiyu-o-protsentah-po-kreditam-obyazhut-kazahstanskie-banki-i-mfo/