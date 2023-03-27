Запретить выдачу новых кредитов заемщикам с просрочкой хотят в Казахстане

Мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: freepik.com

В Казахстане планируют запретить проблемным заемщикам оформлять новые кредиты. Кого из казахстанцев может коснуться запрет и какие еще изменения ждут кредитную сферу, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане хотят ужесточить борьбу с проблемными задолженностями. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" законопроект, который вносит новые ограничения в банковскую, микрофинансовую и коллекторскую сферы.

Авторы законопроекта предлагают запретить выдачу новых кредитов проблемным заемщикам.

"Запрещается предоставление банковского займа физическому лицу, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и микрокредиту свыше 90 календарных дней", – такой пункт хотят внести в 34 статью закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Другими словами, если законопроект примут, то при наличии кредита с просрочкой свыше 90 дней, казахстанец не сможет оформить новый заем, пока не решит проблемы со старыми долгами.

Стоит отметить, что запрет не распространяется на случаи выдачи кредита в целях погашения другого займа, то есть за заемщиком сохранится право на рефинансирование задолженности.

Подобные поправки планируется внести и в закон РК "О микрофинансовой деятельности". Но "ввиду отсутствия риска" авторы проекта предлагают не запрещать выдачу микрокредитов ломбардами под залог движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации – они останутся доступными для заемщиков с просрочками свыше 90 календарных дней.

Предложенные ограничения, по мнению авторов, должны снизить рост проблемных задолженностей и привести к уменьшению долговой нагрузки граждан.

Отметим, что, помимо ограничений на выдачу кредитов, законопроектом также предусматривается запрет для банков и МФО передавать проблемные займы коллекторским агентствам, если с заемщиком не была проведена процедура урегулирования задолженности.

Другими словами банки не смогут "избавиться" от проблемного кредита, не попытавшись договориться со своим должником. В теории это поможет гражданам лучше защищать свои права.

Отметим, что новые правила еще не приняты, сейчас законопроект находится на стадии обсуждения, которая продлится до 6 апреля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014203-zapretit-vydachu-novyh-kreditov-zaemschikam-s-prosrochkoy-hotyat-v-kazahstane/